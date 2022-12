Póngase al día: lo que pasó con el fútbol colombiano durante el Mundial de Rusia 2018

El regreso de caras conocidas, los nuevos entrenadores y las transferencias al fútbol de Asia son algunos de los hechos que marcaron la agenda del fútbol colombiano mientras se disputó la Copa del Mundo.

Cambios dirigenciales

América de Cali e Independiente Santa Fe, dos de los equipos grandes del fútbol colombiano, estrenan presidente.

El exfutbolista Ricardo ‘El Gato’ Pérez estará al frente del conjunto escarlata, luego de que el propietario del equipo, Tulio Gómez, decidiera asumir otros roles dentro de la institución vallecaucana.

Pérez estuvo en cargos similares en el Atlético Bucaramanga y Fortaleza, de la Primera B.

En el caso del equipo ‘cardenal’, el abogado bogotano Juan Andrés Carreño fue escogido como cabeza del equipo bogotano en reemplazo de César Pastrana, quien ahora hace parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Carreño fue director de la Comisión Nacional de Televisión y presidente de Asojuegos y Asopostal.

Los nuevos técnicos del FPC

Los nuevos entrenadores que tendrá el fútbol colombiano son el uruguayo Guillermo Sanguinetti, de Independiente Santa Fe; el ecuatoriano Octavio Zambrano, de Independiente Medellín; y los colombianos Carlos Mario Hoyos, del Bucaramanga, y Jorge Luis Bernal, de Rionegro Águilas.

Asia, destino favorito de los colombianos

En este mercado de pases varios jugadores colombianos optaron por este fútbol exótico para continuar sus carreras deportivas.

Así, Jhon Freddy Pajoy, Cristian Bonilla, Johan Arango, Michael Ortega, Franco Arizala y Misael Riascos integran esta lista de futbolistas que jugarán la próxima temporada en el fútbol asiático.

Pajoy salió de Santa Fe para el Al Hazm Rass, de Arabia Saudita; Bonilla hizo lo propio de La Equidad y se integró al Al-Faiha, del mismo país.

Al mismo país emigraron Arango y Riascos, quienes serán compañeros en el Al-Batin.

De otra parte, Ortega jugará para el Baniyas, de Emiratos Árabes, y Arizala fichó por el Al-Arabi SC, de Catar.

Las trasferencias del campeón de la Liga

Deportes Tolima, vigente campeón de la Liga Águila, se desprendió de sus goleadores del torneo (con seis tantos) y dos de los grandes artífices de la segunda estrella para el ‘vinotinto y oro’.

El delantero sanandresano Ángelo Rodríguez se marchó al Minnesota United, de la MLS, mientras que el joven extremo Sebastián Villa fue adquirido por Boca Juniors, de Argentina.

Regreso de caras conocidas

Viejos conocidos retornaron al fútbol colombiano tras sus periplos en el fútbol del exterior y ahora esperan una nueva oportunidad para volver a brillar.

A Millonarios llegaron los volantes Óscar Barreto, procedente del Rio Ave, de Portugal, y Christian Marrugo, del Puebla mexicano.

De otra parte, al Tolima llegó Andrés 'Manga' Escobar, quien poco jugó en Estudiantes de La Plata, de Argentina.

En el otro grande de la capital, Independiente Santa Fe, se produjo el regreso de un ídolo ‘cardenal’, el volante venezolano Juan Manuel Seijas, proveniente del fútbol de Brasil.

En los equipos de antioqueño se destacan los arribos del lateral Deiver Machado, que vestirá la camiseta de Atlético Nacional, procedente del Gante, de Bélgica; y del delantero Jean Carlos Blanco, quien jugará para el ‘Poderoso de la montaña’ tras su paso por el CSKA Sofia, de Bulgaria.

Por último, el delantero Miguel Ángel Murillo regresó al Deportivo Cali, equipo en el que debutó en el profesionalismo, tras su periplo por Peñarol, de Uruguay, y Veracruz, de México.

Emigran los jóvenes a Europa

El delantero Jeison Medina, de 23 años, con poco tiempo en el profesionalismo y sin haber hecho escala en una Selección Colombia juvenil, fue transferido por Leones al Real Zaragoza, de España.

El otro caso es el de Luis Sinisterra, de 19 años, quien pasó del Once Caldas al Feyenoord, de Holanda. El joven atacante firmó por tres años con este equipo emblemático del viejo continente.

La desbandada de Nacional

Atlético Nacional, subcampeón de la Liga Águila, salió de 14 jugadores y liberó plazas para empezar a armar su nómina, pensando en el torneo local y en la fase final de la Copa Libertadores.

Los que se despidieron del club fueron Macnelly Torres (Deportivo Cali), Andrés Rentería (Cruz Azul – MEX), Diego Arias (Once Caldas), Edwin Velasco (Once Caldas), Juan Pablo Nieto (Once Caldas), Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira - VEN), Haider Borja (América de Cali), Andrés Sarmiento (Royal Excel Mouscron - BEL), Jackson Montaño (Deportes Quindío), Camilo Zúñiga (Retiro), Roderick Miller (libre), Cristian Bonilla (libre), Alejandro Bernal (libre), Francisco Nájera (libre), Jeisson Palacios (libre).

Hasta el momento, el equipo verde ha confirmado a Yerson Candelo (Querétaro – MEX), Deiver Machado (KAA Gent – BEL), Juan Pablo Ramírez (Leones), Carlos Rivas (New York Red Bulls – USA).

El adiós de Camilo Zúñiga

Con lágrimas, el jugador colombiano Camilo Zúñiga se despidió el pasado 4 de julio del fútbol profesional, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de Atlético Nacional.

“Quiero agradecerle al club por darme la oportunidad de volver, de cumplir mi sueño. A la hinchada porque hicieron mucha fuerza para que volviera y a Víctor (Marulanda, gerente deportivo de Nacional) porque más allá de ser un directivo, es un amigo, un parcero para mí”, expresó el jugador.

A Zúñiga, que disputó el Mundial de Brasil 2014 y pasó por el Nápoles italiano, entre otros equipos de Europa, lo aquejó una lesión en la rodilla y no logró encontrar su mejor forma ni retomar el nivel que se le conoció en años anteriores.

El pase más importante entre clubes colombianos

La contratación más sonada en este mercado de pases del fútbol colombiano fue la del experimentado volante Macnelly Torres, quien pasó de Nacional al Deportivo Cali.

El ‘10’ barranquillero, múltiple campeón con el cuadro verde de Antioquia y quien integró la Selección Colombia, llega al conjunto ‘azucarero’ para aportar categoría y experiencia en el mediocampo.

Yimmi Chará

Una de las grandes figuras de la Liga Águila, el volante Yimmi Chará, se fue del Junior de Barranquilla para jugar con Atlético Mineiro.

El colombiano firmó un contrato por cinco años con el club brasileño, que pagó seis millones de dólares por el 70 por ciento de sus derechos deportivos.