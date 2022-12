“Por Borja ha llegado solo una oferta formal del Génova”, dijo Óscar Ignacio Martán

Así van las opciones para el goleador de Atlético Nacional, según su representante. Verdades y mentiras de los rumores que se manejan para el atacante cordobés.

Miguel Ángel Borja tuvo un año de ensueño. Primero, con Cortuluá se erigió como goleador y figura al marcar 19 goles en la Liga Águila I y después en el segundo semestre de 2016, fue transferido a Atlético Nacional, con el que se convirtió en hombre determinante en la obtención del título de la Copa Libertadores de América.

Además, el atacante cordobés figuró en la Copa Suramericana e igualmente anotó en Copa Águila. El balance goleador en este 2016 fue de 38 goles, en las diferentes competiciones en las que participó.

Así, Borja se encuentra en boca de todo el mundo y los rumores sobre su futuro no se hacen esperar. Y para hablar de lo que viene para él, GolCaracol.com tuvo contacto este jueves con Óscar Ignacio Martán, quien se refirió a las posibilidades reales que tiene el artillero.

¿Qué va a pasar con Miguel Borja de cara al 2017?

“Yo soy el representante de Miguel, hay muchas expectativas, muchas versiones; hubo algunos contactos, pero a hoy la única oferta formal que se tiene es la de Génova, de Italia, y que fue acercada por el empresario Juan Pablo Pachón. Sin embargo, esa oferta no satisface en cifras, quedamos en volver a hablar y esperamos que la contestación oficial la haga Nacional”.

¿De España hay ofertas?

“No son formales. Yo me he enterado por periodistas que me han llamado desde España que me han dicho que Sevilla lo quiere y que al técnico Sampaoli le gusta el jugador. De ahí para adelante, nada más”.

¿Y Palmeiras, de Brasil?

“A mí me han llamado periodistas que me dicen que eso ya se hizo, que ya pagaron cierta cantidad de dinero; pero no hay nada concreto, ni conmigo han hablado. Con el jugador hablamos permanentemente y tampoco me ha dicho nada de Palmeiras”.

¿México es un mercado fuerte para Borja?

“Se dijo que había interés de Cruz Azul y de América; pero nada concreto. No sé si a Nacional haya llegado algo”.

¿La propuesta de China fue real?

“Esa sí es real. Sin embargo, Miguel dice que a China no se va. Lo que hay que decir en ese caso es que la propuesta presentada por intermediarios era una cosa de locos”.

¿Cómo ve al jugador ante ese mar de rumores?

“Él se encuentra muy tranquilo, a la espera”.

¿Cuándo se podría definir el tema?

"Yo pensaría que en los primeros días de enero".