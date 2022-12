“Por decisiones personales he dejado a Millonarios”: Diego Cocca

El técnico argentino publicó un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que tomó la decisión porque extrañaba a su familia y para dirigir al club de sus amores, Racing.

“Buenas tardes, por este medio, más allá de que ya sea de conocimiento público, deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios. Agradecer a la directiva, en especial a su presidente y el señor Gustavo Serpa ya que me brindaron todo su apoyo y cumplieron en todo lo pactado. Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión de no continuar en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia sumado a un llamado del club, al cual le tengo mucho cariño, me traslado”, dice el mensaje de Diego Cocca, en su cuenta de Twitter.

El argentino, que llegó el 16 de agosto de 2016 a Millonarios, finalizó disculpándose con “la directiva, el periodismo y aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa.