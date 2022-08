"Por encima del VAR, está el criterio personal del árbitro, han venido perdiendo eso"

El árbitro Carlos Ortega fue uno de los protagonistas el fin de semana en la novena jornada de la Liga del fútbol colombiano, por su mal accionar en algunas jugadas en el partido entre Junior y Deportes Tolima , que se disputó en el estadio Metropolitano.

El referido juez pitó un penalti a favor del cuadro de la 'Arenosa' con la ayuda del VAR luego de que el portero del 'pijao', William Cuesta, salió a puñetear un balón, pero terminó chocando con el central rojiblanco, Dany Rosero.

Para hablar de la actuación de Ortega, en Gol Caracol dialogamos con el exjuez FIFA, Albert Duarte. Éste se refirió a la actuación de Ortega.

¿Cómo vio la actuación de Carlos Ortega en el juego entre Junior y Tolima?

"La verdad en el primer tiempo fue una actuación sin ningún inconveniente, en el segundo tiempo, se vio afectado a partir del momento en que sanciona un tiro penal por una supuesta infracción cometida por el arquero del Deportes Tolima (William Cuesta), infracción que considero, obviamente el VAR hace su función, informarle al árbitro sobre un posible penal. Recordemos que el VAR no decide, le indica al árbitro que hay una posible jugada de penalti, para que en este caso, el señor Carlos Ortega mire el video y determine si realmente se dan las condiciones para sancionar una de las faltas de tiro libre directo y sancionar el penalti".

¿Se equivocó Carlos Ortega en el jugada del penalti?

"Allí es donde viene la equivocación del árbitro Carlos Ortega, es claro que en esa jugada el arquero Cuesta sale y puñetea el balón y está dentro de su área, de las cinco con cincuenta, es supremamente claro no comete ningún tipo de imprudencia como lo observó el árbitro, no 'salió a cazar mariposas', va directo al balón. Obviamente, el jugador del Junior que se levanta a cabecear, en el momento que golpea el balón baja el brazo y golpea el rostro de Rosero, una circunstancia que era imposible de evitar por parte del portero ; no todo contacto dentro del área puede darse como penalti. El fútbol es un deporte de contacto y no todo contacto puede decirse que es falta".

Carlos Ortega, árbitro colombiano. Dimayor

"Se equivoca Ortega al decidir un tiro penal inexistente porque claramente el arquero (William Cuesta) se observó que su objetivo era el balón, logra su objetivo antes de que hubiese algún contacto sobre algún adversario".

Y en las otras acciones, ¿en la expulsión de Julián Quiñones y Michael Rangel qué se puede decir?

"Esa es una situación aparte, vemos que en el penal, además de sancionar el penal hay amarilla para Cuesta. Lo de Quiñones no hay ninguna duda, estaba amonestado, comete una infracción para una segunda amarilla; no hay ningún discusión. En cuanto a Rangel, algo le dijo al árbitro para que se diera la expulsión. El asunto, es que con la sanción del penal inexistente y ya Tolima se ha visto afectado por las decisiones del VAR, hace que los jugadores pierdan el contexto y se salgan de sus casillas".

Carlos Ortega es uno de los mejores árbitros del país, con su acción cree que los equipos ya no querrán que les pite...

"Tampoco hay que llegar al punto de que vamos a acabar con Carlos Ortega, es un buen árbitro, que viene en un ascenso impresionante. A mi parecer lo hace muy bien, es decir, se equivocó pero tampoco la jugada no es fácil y por eso el VAR lo llama, me parece que no supo darle una lectura adecuada a la jugada como tal. Si revisamos el contexto del partido tuvo una buena actuación, solo saquemos esa jugada. Desafortunadamente, Tolima se ha visto perjudicado en algunas acciones del VAR en los últimos partidos y eso suma a la circunstancia que hay una problemática en que los árbitros no están observando claramente la definición imprudencia y todo lo están demarcando, olvidando otros factores para sancionar una falta".

¿A qué se debe a que se estén dando tantas equivocaciones en el arbitraje colombiano?

"Se están dejando influenciar por el VAR. El VAR, y lo dijo hace poco Pierluigi Collina, es una ayuda adicional al árbitro, pero por encima de esa ayuda está el criterio del árbitro y estamos viendo que en un gran porcentaje están tomando las decisiones con base en el VAR, apartándose de su propio criterio. En la jugada inicial cuando sale Cuesta, yo veo al señor Ortega muy bien ubicado, donde observa claramente que no hubo infracción y después cambia su concepto influenciado por el VAR; ese criterio se ha ido perdiendo. No sólo lo vi ahí, también se lo vi a Roldán en el partido Tolima y Santa Fe, en Bogotá. Por encima del VAR está el criterio personal del árbitro, los árbitros han venido perdiendo de a poco en los diferentes encuentros que se han podido notar esos errores".