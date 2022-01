Uno de los responsables del título del Deportivo Cali, en la Liga colombiana II-2021, fue Teófilo Gutiérrez. Con su liderazgo, experiencia, lectura del juego y otras virtudes, no solo se convirtió en el líder del equipo, adentro y afuera de la cancha, sino que también se ganó los miles de corazones de los hinchas 'azucareros'.

Pero es no fue ninguna casualidad, ya que por donde 'Teo' pasó siempre dejó huella, por lo general, ganando títulos. Así lo hizo en el Junior de Barranquilla, Trabzonspor (Turquía), Cruz Azul (México), River Plate (Argentina) y Sporting Lisboa (Portugal), coronándose campeón de ligas, copas y mucho más.

Y es que su trato al balón es para aplaudir. No en vano, lo llaman el 'perfume'. Eso sí, dicho apodo no es, precisamente, por lo que hace en el terreno de juego. La razón de ello es por lo expresado, en 2019, durante una rueda de prensa, cuando vestía la camiseta del 'tiburón' y era blanco de críticas.

"Disfruto estos últimos años que me quedan en el fútbol. Siempre trato de mejorar como persona, papá, hijo y compañero. A algunos les puede gustar, a otros no. Pienso que la hoja de vida no tengo que mostrársela a nadie. Ya me conocen, cada día me echo el perfume europeo, así que lo disfruto", respondió en ese entonces.

A partir de ahí, que le dijeran de esa manera se hizo común, hasta el punto de que cuando Deportivo Cali fue a presentarlo como su nuevo jugador para el segundo semestre del 2021, publicó una botella de 'perfume', con una 'T', de Teófilo, lo que generó risas, pero donde quedaba claro de qué se trataba.

Pero no ha sido el único contexto. En entrevista con el programa 'Planeta Gol', de 'TyC Sports', el jugador argentino Fausto Grillo recordó una anécdota con 'Teo', donde, en un duelo entre Rosario Central y Vélez Sarsfield, el jugador colombiano le habló del "perfume europeo".

La anécdota de @faustitogrillo con Teo Gutiérrez en un Central - Vélez. 😂🇨🇴 pic.twitter.com/PTlf3k4GOr — Planeta Gol (@PlanetaGolOK) May 10, 2018

