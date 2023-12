¿Por qué Falcao García no le dio el sí a Millonarios?: el 'Tigre' se 'destapó' y dio detalles

Tras varias semanas de silencio, Falcao García se ‘destapó’ y reveló las razones por las cuales no se terminó concretando su paso a Millonarios en este 2023. El delantero colombiano afirmó que lo meditó y analizó, pero al final, “las condiciones no se dieron ni estuvieron dadas”.

No obstante, el ‘tigre’ tampoco le cierra la posibilidad a esta opción en un futuro próximo. Eso sí, lo sucedido con el papá de Luis Díaz es una de las situaciones que harían dudar bastante al ‘cafetero’ sobre un posible arribo al fútbol colombiano, teniendo en cuenta que para Falcao el bienestar de su familia es una de las cosas más importantes.

“Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva, porque teniendo en cuenta los sacrificios que ha hecho mi familia durante muchos años, las edades de mis hijos y los diferentes cambios que los he hechos realizar, me lleva a pensar también un poco también en ellos”, indicó inicialmente Radamel en charla con ‘TelePacífico’.

Sin embargo, el delantero de Rayo Vallecano se mostró positivo con la opción de que este escenario se pueda dar, teniendo en cuenta que no le queda mucho tiempo de fútbol: “No obstante, mi familia sabe que son los últimos años y están dispuestos a ver, quizá, un último esfuerzo, pero vamos a ver. Las cosas se tienen que dar”.

Ya en cuanto a lo que fueron los diferentes intentos del ‘embajador’ por ficharlo, Falcao García afirmó que se hicieron los intentos, pero al final no se pudo concretar algo certero: “Lo de Millonarios se habló en su momento, de pronto las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país, también cómo están en este momento, un poco complejo, viviendo la situación que le pasó a Luis Díaz”.

“Estas son cosas negativas que a uno le hacen meditar y quizá frenarse. Con Millonarios sí hubo acercamientos, como el presidente lo divulgó, pero vamos a ver. En ese momento las condiciones no estaban dadas”, añadió el ‘Tigre’.

*Otras declaraciones de Falcao García:

El regreso a Argentina…

“Lo de Argentina es complicado, pero vamos a ver, son situaciones que hay que analizar no solo en lo deportivo, sino también en lo familiar”.

El secuestro de Luis Manuel Díaz…

“El secuestro del papá de Luis Díaz me golpeó porque es una cosa que no lo había visto nunca y no solo porque sea futbolista, son cosas que nunca deben pasar, pero sí se ha notado la inseguridad en Colombia y ya teniendo a un compañero cercano y que vivas esa situación, es muy cruel”.

¿La situación de Colombia afecta su llegada a Millonarios?

“Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza, la familia, los niños; son cosas que hay que analizarlas”.