¿Por qué Juan Fernando Quintero tendría libertad de irse de Junior en el mes de junio?

Definitivamente todo lo que suceda con Juan Fernando Quintero genera atención en su estadía en Junior de Barranquilla. Luego de la noticia que generó con su lesión y su vuelta al país antes de que la Selección Colombia se enfrentará a Japón; ahora hay una novedad con el volante antioqueño como protagonista con relación a lo que sería su futuro deportivo, de cara al segundo semestre de 2023.

Con respecto a este tema habló el periodista Fabio Poveda en su programa 'Junior, a un click' y afirmó que "yo, sinceramente, desde una posición muy personal no entiendo el revuelo. No entiendo por qué la sorpresa, no entiendo por qué se ha dramatizado tanto con esto. Y es que esto no es nuevo. Desde el primer día que estuvimos sentados frente a Fuad Char y Quintero, allá en el estadio Metropolitano, Fuad Char, dijo que hay una cláusula contractual que, si llega una buena oferta, se puede ir 'Juanfer'.

Poveda, quien también hace parte del equipo de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', agregó que "esto no es nuevo, entonces no sé cuál es la alboroto. Si llega una buena oferta, económicamente hablando, 'Juanfer' Quintero la analiza y le gusta, se va".

Publicidad

En este tiempo vistiendo la camiseta de los 'tiburones', Juan Fernando Quintero se ha ganado un espacio, mostrando aspectos interesantes en su estilo de juego, más allá de la mala campaña realizada en la Liga I 2023 y que produjo una crisis que le costó la salida al técnico Arturo Reyes y la posterior contratación del experimentado Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

"Y la oferta no va a llegar al Junior, la va a recibir él (por el futbolista). De pronto llega al Junior, pero no va a recibir ningún dinero de eso, porque precisamente por eso está esa cláusula contractual", complementó el mencionado comunicador en su espacio periodístico en la mañana de este jueves.

Publicidad



Hasta ahora no se ha dado ninguna manifestación con relación al caso de Quintero Paniagua. Desde el lado del futbolista tampoco se han presentado reacciones con esa noticia de las últimas horas.

Lo que es claro es que Juan Fernando Quintero gracias al prestigio ganado en su carrera deportiva, no le faltarán pretendientes a nivel internacional. Así, que amanecerá y veremos qué va a suceder con el talentoso '10'.

¿Cuándo juega Junior?

El próximo partido de Junior en el campeonato del fútbol profesional colombiano será el lunes 3 de abril de 2023. Será en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a las 8 y 10 de la noche.