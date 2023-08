¿Por qué los jugadores de Junior no rinden?: acá las reflexiones desde la interna del club

Solamente 3 puntos de 15 posibles en la Liga II del fútbol colombiano, sumada a la derrota 4-3 frente a Cúcuta Deportivo, de la Primera B en Copa Colombia; son el balance que vienen dejando las primeras de cambio de este segundo semestre del año para Junior de Barranquilla, que cuenta con la dirección técnica de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Esas frías estadísticas tienen en el foco de las críticas de parte de la prensa de la ciudad y de los hinchas al plantel profesional y al experimentado entrenador.

Este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron la opinión de Héctor Fabio Báez, el experimentado gerente de los barranquilleros, con el fin de tocar varios temas relacionados con el equipo. Y en medio de la conversación salió sobre la mesa un interrogante relacionado con el bajo rendimiento de muchos futbolistas que llegan como refuerzos, pero que pasan sin pena ni gloria por la institución.

"La ciudad es compleja, los terrenos de entrenamiento también, aunque en esto hemos mejorado; la hidratación, tener un buen descanso, si no tienes una adecuada alimentación vas a sufrirlo. Yo digo que el Metropolitano no miente, acá lo que se siente es un ahogo. Así el jugador debe experimentar muchos cambios para estar en Barranquilla, que tiene un entorno exigente desde los medios y además que la gente no tiene paciencia. Acá a los 10 minutos no se va ganando y empiezan a maltratar. Entonces no es fácil", indicó el 'Sabio' Báez, en primera instancia.

Por esas mismas experiencias negativas con jugadores de recorrido en el ambiente nacional e incluso a nivel internacional, en el seno de Junior se han tratado de tomar correctivos e intentar fallar lo menos posible. "Por todo eso que dije anteriormente, si el jugador no tiene personalidad, una coraza y fortaleza le cuesta mucho acá y al final, no tiene capacidad para sobreponerse a eso. Por eso hemos optado por que el que venga sea casado, por ejemplo, y otras cuestiones adicionales como mirar cómo descansa, si es soltero, ¿quién le cocina?. Si tiene aire acondicionado o no para descansar bien. Son cosas mínimas, pero que en pocos minutos no se pueden explicar a fondo", complementó el dirigente de los 'rojiblancos'.

Pero hay mucho más. Otros puntos para profundizar y que se encaran desde la interna del Junior también fueron enumerados por Héctor Fabio Báez, entre ellos el tema de los sueldos generosos que se tienen en el equipo de la capital del Atlántico. "Un tema adicional. Los ingresos que tienen los jugadores acá. Hay una cosa, cuando ganan 1 ó 2 millones de pesos y después cuando los empresarios vienen a decir que les ayuden, que les mejoren el sueldo. Ahí se le coloca a ese jugador 20 millones de pesos y usted lo perdió en 6 meses. Aquí los jugadores ganan muy bien, pero muchos no lo saben manejar".

Junto a esto también se han instaurado algunas cláusulas en los contratos, exigirles mucho más a los profesionales y junto a ello, un grupo de profesionales del cuerpo técnico para apoyar todas las actividades y fortalecer a los futbolistas en pro de realizar buenas campañas deportivas.