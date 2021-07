¿Por qué no firmó Alex Mejía con Junior o Nacional? esto dijo el mediocampista

Alex Mejía estuvo inmerso en tremenda polémica con Junior y Nacional, luego de que estuviera cerca de firmar con los clubes, tras su paso por el fútbol paraguayo, con Libertad.

El jugador estuvo en Barranquilla, durante varios días, esperando para vincularse a la institución 'currambera', cosa que finalmente no ocurrió.

Después, los 'verdolagas' quisieron volver a tener en sus filas a Mejía, quien fue uno de los pilares en la consecución de la Copa Libertadores, en 2016, pero esto tampoco pasó. Los hinchas quedaron ilusionados.

Santa Fe sí sorprendió a todos, cuando anunció la llegada del exSelección Colombia a su plantilla profesional, hecho que no terminó gustando en la afición paisa.

Ahora, y tras dos jornadas disputadas de la Liga colombiana, el volante de primera línea habló con 'ESPN' sobre lo sucedido en aquellas semanas donde no pudo finiquitar su unión con los verdes.

"Antes de terminar mi vínculo con Libertad venía en conversaciones con Nacional y que sí, que no, que no se podía, que había que esperar por el tema de Fernando Uribe y que en esas posiciones tenían jugadores. Estaban esperando. En fin, un montón de cosas", expresó.

Sobre su arribo a las huestes del 'león', Mejía indicó: "Decido irme a Armenia a seguir preparándome. No dejé de entrenar esperando oportunidades. Al final Agustín Julio y la gente de Santa Fe me llaman y me expresan abiertamente todo lo que ellos quieren. Me sedujo el proyecto y decido ir a Santa Fe. Me siento feliz".

Y de la situación vivida con Junior agregó: "El pensamiento que tenía era de volver a Colombia porque obviamente el semestre pasado no tuve tanta participación. Yo quiero jugar y ser útil. Me siento joven, bien físicamente y cada día me levanto con ganas, con más fuerza. Yo quedo libre. Se da lo de Junior. La verdad no se llegó a un buen puerto, desafortunadamente no se dieron las cosas".