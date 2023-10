¿Por qué no jugó David Macalister Silva con Millonarios frente a Unión Magdalena?

David Macalister Silva fue la gran ausencia este miércoles en Millonarios para el duelo pendiente de la Liga II-2023 frente a Unión Magdalena, que se llevó a cabo en el estadio El Campín. Luego del empate a un gol en el escenario capitalino, el DT del azul bogotano, Alberto Gamero, se refirió al experimentado jugador, que además es el capitán y referente.

"Lo de Maca fue esta mañana (miércoles), anoche tenía unos malestares estomacales y esta mañana el médico fue temprano y tuvo que llevarlo a la Fundación Santa Fe, allá más o menos estuvo entre dos o tres horas, salió nuevamente y hasta la hora del partido que hablé con él, que me comuniqué con él, me dijo que se sentía mejor, pero la fiebre no le bajaba, que debe ser una virosis que hay, eso tengo entendido", dijo de entrada el timonel samario acerca de la no presencia del volante de Millonarios.

Gamero continuó de que Macalister Silva "tenía mucha fiebre y diarrea; no sé cómo estará ahora, pero estaba mal. Su esposa Laura decía, 'que tiene que estar muy mal para ir a una clínica'; en el transcurso del partido no he hablado con él, pero la orden que tiene es que si la fiebre le subía es que tenía que volver a la clínica".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Su análisis del empate frente a Unión Magdalena

"Es claro, teníamos una estructura casi que espejo de ellos y por le medio no había casi para jugar, intentamos jugar por los costados, pero fue un partido en el primer tiempo muy controlado por nosotros, sin oportunidades claras como tampoco las tuvieron ellos y me di cuenta que para el segundo tiempo me sobraba un interior, creo que inclusión de Beckham nos dio un poco más de claridad y visión, pero el partido era dominado, tranquilo para nosotros y que lo jugamos en la mitad de la cancha, pero nos hacen el gol en error nuestro y hay que reconocerlo; nos equivocamos y no los cobraron. Terminamos cediendo dos puntos que lo necesitábamos y lo queríamos para mejorar en la tabla y buscar la clasificación".

*Lamentó que no definieran el partido contra el 'ciclón'

"En las transiciones nos equivocamos varias veces, tuvimos para ampliar el marcador, es la piedra que me puede dar a mí, a pesar de que el Unión vino a buscar un resultado, no nos estaba inquietando; me parece que estábamos haciendo un buen partido hasta el minuto 85 que nos empatan el partido".

Pensando en el clásico frente a Santa Fe

"Lo de 'Maca' (David Macalister Silva) no es lesión es una virosis, vamos a ver si se alcanza a recuperar o no, Cataño todavía no alcanza; vamos a ver las posibilidades. Para el sábado vamos a ver qué alternativas tenemos y armaremos al equipo para enfrentar a Santa Fe".