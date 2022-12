¿Por qué Reinaldo Rueda no cuenta para los escalafones de IFFHS y FIFA?

Pese a que el entrenador colombiano, con Nacional, ganó la Copa Libertadores, fue finalista de la Copa Suramericana y tercero del Mundial de Clubes, no aparece en los listados de las dos entidades del fútbol.

Meses atrás FIFA dio a conocer los candidatos a los premios ‘The Best’ y en la categoría de mejor entrenador del año no apareció Reinaldo Rueda entre los diez aspirantes al galardón.

En dicha categoría solo estuvieron en el listado técnicos que dirigen equipos o selecciones de Europa. Así, los tres finalistas fueron Claudio Ranieri (Leicester-Inglaterra), Fernando Santos (selección de Portugal) y Zinedine Zidane (Real Madrid-España).

Este martes, se conoció el listado de los mejores entrenadores del año para la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS), tras la votación de 56 especialistas.

Diego Simeone, del Atlético de Madrid, fue elegido como mejor entrenador de 2016, superando a Zinedine Zidane, de Real Madrid, y Claudio Ranieri, de Leicester.

En el escalafón de (IFFHS) solo aparecen los entrenadores hasta el puesto 13 y el único que no dirige un club europeo es Pitso Mosimane, del Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica.

Golcaracol.com consultó a periodistas de medios europeos, quienes trataron de explicar la razón por la que el profesor Rueda no fue tenido en cuenta en los escalafones, a pesar de haber dirigido a Nacional, el mejor equipo del continente americano en 2016.

“Me ha sorprendido también que Zidane no sea el primero, sobre todo porque ganó Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Todo obedece a que no son criterios objetivos, no son las victorias, las derrotas y los números todo el año los que cuentan”, aseguró Carmen Colino, del diario ‘AS’, de España.

La periodista deportiva dejó claro que “una votación con 56 expertos, es subjetiva y son los jurados los que deciden” y resaltó que técnicos como Rueda no son tenidos en cuenta porque los de Europa “tienen una visibilidad mucho más grande que la que se tiene en otros lugares del mundo. Las grandes listas siempre están en territorio europeo a menos que sea año de Mundial. Ahí si es otra historia”.

Por otro lado, Fabián Torres, periodista del diario ‘Marca’, de España, afirmó que a Reinaldo Rueda lo afectó “la falta de rodaje internacional y su poco cartel publicitario, que son aspectos que le juegan en contra. Lamentablemente, en los tiempos que corren ya no valen los méritos deportivos que puedas lograr, sino que es más importante la imagen que das”.

Torres finalizó diciendo que “los suramericanos cuentan poquísimo, especialmente los técnicos, y a excepción de Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns), entrenadores como Wenger (Arsenal) y Jardim (Mónaco) están ahí por su nombre”.

José Palacio, de la ‘Cadena Ser’, de España, se mostró extrañado porque “Reinaldo Rueda no estuvo en ninguna de las preselecciones a los mejores entrenadores de 2016, ya que este año sorprendió para bien con su victoria en la Copa Libertadores y el buen año en la Copa Suramericana, en la que además tuvo ese gesto de pedir que gane Chapecoense, sacando la bondad que lleva dentro. Este acto lo honra en lo deportivo y humano”.

Sin embargo, Palacio dejó claro que “se ha mirado demasiado al fútbol europeo y no al que hay más allá. Me sorprendió en la selección de entrenadores de la FIFA que estuvieran Coleman (Gales) y Klopp (Liverpool), quienes no hicieron tantos méritos, pero esa selección la hacen unos señores que creen que entienden más que nosotros. En el de IFFHS creo que se basan en datos objetivos y estadística, pero creo que el fútbol va mucho más allá”.

Mientras IFFHS y la FIFA se olvidaron de Reinaldo Rueda, en la encuesta del diario ‘El País’, de Uruguay, el colombiano tiene la primera opción para quedarse con el título del mejor entrenador de Suramérica en 2016.