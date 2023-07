“Por Sebastián Gómez sí hay ofertas de Brasil, pero a Nacional no le satisfacen"

Sebastián Gómez, uno de los actuales capitanes de Atlético Nacional, está cerca dar un importante paso en su carrera futbolística al ser transferido al fútbol brasileño, no obstante, todo podría dar un giro inesperado, según las intenciones que tiene el cuadro 'verdolaga'. Y es que a sus 27 años de edad, esta será su primera experiencia internacional.

Aunque podría ser una gran oportunidad para el habilidoso mediocampista, no sería para nada alentadora la situación para el cuadro 'verdolaga', quien sufriría otra baja de consideración en su medio campo, tras la también transferencia de Nelson Palacio a la MLS.

Si bien, Sebastián Gómez ha tenido grandes temporadas con los antioqueños, este 2023 no pudo brillar de la misma manera, tras enfrentar algunos contratiempos. Sufrió una lesión que lo mantuvo fuera de acción durante gran parte del torneo y tras la derrota en la final contra Millonarios, se comenzó a especular sobre su posible salida del club.

En lo que va del presente semestre, el volante no ha tenido la oportunidad de disputar ningún encuentro con el primer equipo. Se mantuvo alejado de los entrenamientos debido a un "proceso médico menor electivo", según informó el club. Su presencia en el debut ante Once Caldas quedó descartada. Resta esperar si podrá competir en los próximos encuentros de Copa Colombia y en la siguiente jornada del campeonato.

No obstante, con su futuro por definir y en medio de las especulaciones, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dio una entrevista a 'El Colombiano', en la que se refirió al panorama de Sebastián Gómez. Confirmó que existen ofertas provenientes de Brasil por el jugador, pero aclaró que el club no está satisfecho con los términos de las propuestas.

“Por Sebastián sí hay ofertas de Brasil, pero a Nacional no le satisfacen y quiero ser muy enfático en que no lo estamos vendiendo, es el mercado el que lo está requiriendo. Obvio que en la oferta de Brasil hay una mejora en el salario del jugador y eso le llama la atención. Nosotros estamos tratando de que él nos acompañe, como mínimo, este semestre, porque es un momento muy inoportuno para pensar en un reemplazo. No es satisfactorio el monto que nos ofrecen ni la forma en que nos lo quieren pagar, estamos pendientes de ver cómo termina el tema”, reveló el mandatario de la escuadra antioqueña.

De este modo el futuro de Sebastián Gómez aún está en el aire, pero su talento y contribución al equipo lo han convertido en un activo importante para Atlético Nacional. Los seguidores del club están atentos a cómo se desarrollará esta situación en los próximos días, mientras se espera una decisión definitiva sobre su posible traspaso al fútbol brasileño.

Lo cierto es que en el equipo de Brasil que tendría la delantera por quedarse con los servicios de Sebastián Gómez, Coritiba, se encuentra Paulo Autuori, quien siempre ha demostrado su fascinación por el mediocampista de 27 años.