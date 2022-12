“Porque no estaba de rojo, me intentaron sacar del estadio”: Wilson Cano

El exdelantero del Medellín y que pasó por clubes como Santa Fe, Millonarios, Junior, Envigado, Chicó y Once Caldas, entre otros, vivió una bochornosa situación en el juego entre DIM y Cali.

“El sábado me intentaron sacar del estadio. Que porque no estaba de rojo, que dizque era del Cali. Una locura esto que pasa en los estadios. Hay que decir que las agresiones fueron verbales, no físicas”.

Ese fue el relato de Cano a GolCaracol.com, visiblemente afectado e indignado por lo que le sucedió en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en el compromiso de la octava fecha de la Liga Águila, jugado entre el ‘Poderoso’ y los ‘azucareros’.

“Mira, intentaron hasta lincharme también. Hay una minoría, de mal llamados hinchas, que están acabando con el fútbol, con la afición”, agregó Cano, quien fue un delantero goleador y que dejó una buena imagen en sus años de carrera deportiva.

“Esos muchachos no conocen la historia del Medellín, no conocen nada. Hay que hacer algo, hay que erradicar la violencia de los estadios”, finalizó.