Preocupación en Barranquilla por el Covid-19: “La gente está en la calle como si fuera la Batalla de Flores”

Así lo manifestó el arquero del Junior José Luis Chunga, un barranquillero con un gran sentido de pertenencia por su ciudad y que no dejó a un lado la grave situación que vive ‘la puerta de oro’ con los contagios por coronavirus.

Los últimos días han sido preocupantes en casos de cifras por Covid-19 en Barranquilla. Más de 6.700 casos se presentan en la capital del Atlántico y un total de 297 fallecidos por la enfermedad.

Por esa razón, José Luis Chunga se unió a la voz de Macnelly Torres y Martín Arzuaga, quienes le han pedido a la población de ‘curramba la bella’ un poco más de responsabilidad con las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno.

En charla con GolCaracol.com, Chunga, de 28 años, habló del complejo momento e invitó a sus paisanos a ser responsables en medio de la cuarentena.

¿Cómo va usted en cuarentena?

“Ha sido bastante larga, esto viene siendo como una setentena, pero esto ha sido por el bienestar de todos, de estar en casa para cuidarnos bien. Lamentablemente esto se ha llevado a mucha gente a nivel mundial y es una tristeza muy grande”.

¿Qué tal los entrenamientos virtuales con Junior?

“Bien. Algo muy importante y algo que aplaudirle al cuerpo técnico y es que desde que empezó esto nos mandaron trabajos específicos de lo que uno tiene que hacer en casa. Eso ha sido muy importante en este momento. Se ha hecho mucho trabajo de prevención de lesiones, muy alternado, para qué”.

En el reinicio del fútbol se han visto varios fallos de arqueros, ¿la falta de entrenamiento para ustedes es más grave?

“Sí. Muchas veces al entrenar normal existen equivocaciones, ahora con la para es bastante complicado porque nosotros estamos constantemente tirándonos, de aquí a allá. No es lo mismo que tengas un espacio corto, montarte en una bicicleta, nos es lo mismo que lanzarte lejos por una pelota. Esperemos que los arqueros de Junior podamos llegar de una buena manera”.

¿Cuál es su sensación al saber que hay una luz para el retorno de la liga?

“Yo creo que tenemos que ser agradecidos con Dios, hace dos meses, mes y medio no se veía ninguna esperanza de nada por el tema que se está viviendo. Es un paso muy importante que todos queremos dar, volver. Unos dicen que es demorado, otros que no, cada quien tiene su punto de vista; pero yo pienso que todo lo hacen es por la seguridad de nosotros. Es una felicidad enorme. Ojalá cuando hagan las pruebas, ninguno de los de mi equipo y de los colegas de otros equipos de positivo”.

Es duro saber que Barranquilla la pasa mal con los contagios por coronavirus.

“Es una sensación de tristeza y de mucha pena, porque nosotros en Barranquilla somos mamadores de gallo, recocheros, pero esa recocha nos está llevando a lo que somos hoy, una ciudad de mucho contagio en Colombia. Nosotros somos buenas personas, con cultura. Yo no concibo que una persona esté esperando que sea viernes para celebrar, ¿celebrar qué? No estamos para celebrar nada. Aquí en Barranquilla la gente está en la calle como si fuera la Batalla de Flores, ¡y eso da pena!. Me duele mucho, en el alma, pero es la realidad. Estamos pasando a ser la ciudad del progreso a ser la ciudad de más muertos por coronavirus. Las personas que tienen menos deber son las que más están jodiendo en las calles”.

¿Cuál es el mensaje suyo para la gente en su ciudad y en el departamento del Atlántico?

“En nuestras manos está quedarnos en casa y bajar los índices de contagio por coronavirus. Cada día sube, pero en nosotros está tomar conciencia y decir, ya está bueno. Barranquilla, un alto en el camino, ya no más contagiados, vamos a bajar eso”.

