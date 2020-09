Preocupación en Millonarios, Santa Fe y La Equidad: “No están autorizados para el uso de el Campín”

Este lunes se dieron noticias para los equipos de Bogotá: Millonarios, Santa Fe y La Equidad, que se preparan para el reinicio de la Liga del fútbol colombiano y que, por ahora, no tienen estadio para jugar sus partidos de local en este 2020.

Todos los protocolos de bioseguridad están listos y aprobados en El Campín. Sin embargo, según la directora del IDRD, ninguna de las partes en cuestión ha solicitado utilizar el escenario deportivo.

Justamente, en charla con ‘Blu Radio’, Blanca Inés Durán, directora del IDRD, anunció que “en este momento no han solicitado por parte de la Dimayor el préstamo de El Campín oficialmente, entonces nosotros todavía no tenemos una programación de préstamo del estadio. Hemos venido trabajando con los equipos profesionales para el protocolo de bioseguridad de El Campín y ellos han hecho visitas para verificar que ese protocolo se pueda cumplir, pero no nos han hecho una solicitud oficial de cronograma de partidos en el escenario y en este momento no están autorizados”.

"En el decreto distrital no están los deportes colectivos. Sin embargo, por eso le decimos a la Dimayor que hagan una solicitud formal y nosotros revisamos con la Alcaldía Mayor el préstamo de El Campín”, agregó Durán.

Ahora habrá que esperar la posición oficial desde los clubes y de la Dimayor, que tiene programada como fecha para retomar el fútbol colombiano el próximo 19 de septiembre, en medio de la pandemia del coronavirus.