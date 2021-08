Presidente de Dimayor: "Los que vimos en El Campín no son hinchas, trabajamos para que no suceda"

"Lo que vimos en El Campín no son hinchas y vamos a trabajar juntos para que esto no vuelva a suceder y que el regreso a los estadios sea seguro para los hinchas", expresó este viernes Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Esto, luego de que fuera interrogado por lo que se vivió en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, el pasado martes, en el entretiempo del partido Santa Fe vs. Nacional.

"Sabemos que con esas imágenes nadie quiere ir a un estadio. Nos faltó estar en situación, en ese caso yo estaba en el estadio y vi lo que sucedió, las barras estaban muy cerca, esto es de segundos y así sea con la policía no es fácil pararlo", agregó el dirigente.

Otro tema que salió a flote tras los desmanes y esta polémica, fue el famoso enrolamiento que quiso implementar la Dimayor, que se cobró, pero que nunca se puso en práctica.

"Eso es una obligación legal, la gente invirtió 12 mil pesos, hay una responsabilidad muy grande y vamos a trabajar en el tema tecnológico para hacer identificación de biometría, vamos a trabajar en ese tema y responder lo que pagaron los hinchas o hacer efectivo ese procesos de carnetización que ya se estaba llevando a cabo", insistió.

Y concluyó: "No es el biométrico y ya, hay que cruzar una base de datos por parte de la registraduría, el lunes tenemos reunión para ver cómo hacemos para unir esfuerzos para tener esa base de datos, pero no es tan fácil por el tema legal. Hay que afinar ese tema y estamos en eso. Queremos que la gente vaya a una fiesta del fútbol y no a una batalla campal".

De momento, los aficionados 'verdolagas' no podrán ingresar a las gradas de El Campín durante un año y la hinchada local está sancionada por tiempo indefinido, tal como dijo Claudia López, alcaldesa de la capital.