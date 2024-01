Presidente de la Dimayor asegura que sí hay riesgo de aplazar Santa Fe vs. Envigado de este sábado

En las últimas horas en la ciudad de Bogotá las autoridades y los entes como bomberos, defensa civil, ejército y otras fuerzas están luchando contra los incendios que se presentan en los cerros de la ciudad y en otros puntos de la capital y en cercanías en el departamento de Cundinamarca. Por esa razón no se descarta que se pueda presentar el aplazamiento del partido entre Santa Fe y Envigado, de la segunda fecha de la Liga I 2024 del fútbol colombiano , por esas circunstancias.

En ese sentido, hace pocos minutos, en Gol Caracol consultamos la opinión de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, para hablar del tema y en una corta comunicación dejó abierta esa posibilidad de que el duelo entre 'cardenales' y 'naranjados' sea pospuesto.

“No hemos hablado con los presidentes, pero estamos en ese proceso y vamos a ver qué pasa. Si la calidad del aire no da para jugar, no podemos poner en riesgo la salud de los jugadores por ningún motivo, pero eso lo determina la Secretaria de Salud y Ambiente de aquí a mañana”, indicó de entrada Fernando Jaramillo.

Además de eso, el máximo dirigente de la organización principal en el fútbol colombiano, afirmó que este viernes será determinante para tomar una decisión certera sobre el desarrollo o no de este compromiso: “Las próximas horas son claves para una decisión final. No tenemos reunión, estamos monitoreando la decisión, pero no tenemos reuniones. Esta es una determinación que se toma en conjunto con la Dimayor”.

¿Qué dice Eduardo Méndez respecto a la situación?

Frente a la posibilidad planteada por el Presidente de la Dimayor, en Gol Caracol también contactamos al presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien se mostró 'firme' ante su posición, enfatizando que el duelo de este sábado 26 de enero es una realidad.

“Ninguna autoridad se ha comunicado conmigo, ni con la Dimayor. La información hasta ahora es que el partido se juega mañana, nadie me ha llamado para nada”, fueron las palabras del máximo dirigente del cuadro ‘cardenal’, quien no entró en detalles sobre lo que podría ser el posible aplazamiento del compromiso.

¿A qué hora y cuándo juega Santa Fe vs. Envigado?

Correspondiente a la segunda jornada de la Liga I-2024, en el fútbol colombiano, bogotanos y antioqueños se verán las caras este sábado 26 de enero a las 4:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Cabe destacar que Santa Fe viene de sumar de a tres frente a Pasto en Nariño, mientras que Envigado igualó a ceros con Equidad, en la fecha 1.