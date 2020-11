Presidente de La Equidad: “Lamentablemente tuvimos dos casos más de coronavirus, ya son cuatro”

El coronavirus sigue afectando a los equipos de fútbol, tal y como le pasó a La Equidad en los últimos días.

Este martes, el presidente del club bogotano, Carlos Mario Zuluaga, dijo en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, que tienen ya cuatro casos de COVID-19.

“Lamentablemente tuvimos dos casos más identificados esta semana, tenemos 4 y están en la respectiva cuarentena”, afirmó.

*El impacto en lo deportivo con los casos de coronavirus confirmados

“Ustedes lo vieron, contra el Cali no teníamos delantero y defensa centro, es un impacto grande, pero pienso que tenemos un grupo en el que todos deben estar preparados en el momento que se requiere”.

*La asamblea en la que se hablará del Cúcuta

“Es una asamblea que tendrá un caso único, que es lo del Cúcuta Deportivo, mirarlos de acuerdo al estatuto, analizar la sentencia, tiene unas decisiones ya tomadas por la juez y eso obligaría a tomar unas decisiones que haremos mañana”.

*Más sobre la asamblea

“Lo que nos corresponde a nosotros es defender el patrimonio de todos los 35 clubes restantes de la Dimayor, no tenemos ninguna potestad para actuar sobre el Cúcuta Deportivo, eso ya lo hará la justicia ordinaria. Nosotros pretendemos con que se le cumpla a los jugadores, obvio que ay circunstancias que en algún momento los clubes no pueden cumplir, pero lo que debemos defender es el fútbol colombiano, acá son 36 acciones de clubes socios y lógicamente que la acción no tiene ningún valor cuando no se está en competencia, se va es hacer blindar esa acción de los 35 y luego la justicia resolverla lo otro cuando lo disponga”.