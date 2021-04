Presidente de La Equidad mostró su precupación: "No tenemos estadio y Conmebol nos puede sancionar"

Este lunes, a primera hora, se conocieron las nuevas medidas que tomará la Alcaldía de Bogotá, para prevenir el aumento de contagios de coronavirus . Entre las decisiones anunciadas se encuentra el no alquiler de los estadios en la capital del país.

“Por el riesgo de aglomeraciones no se pueden jugar partidos en Bogotá, así sean sin público”

"No se podrá llevar a cabo la celebración de actividades deportivas, tales como los torneos de fútbol profesional", fue la información explicada en el nuevo decreto expedido.

Esta medida afectará de manera directa a los equipos de la ciudad (Santa Fe , La Equidad y Millonarios ), quienes tendrán que buscar una nueva sede para oficiar sus partidos de local.

Hinchas de Nacional, en aglomeraciones en medio de nueva ola de contagios por coronavirus

Carlos Mario Zuluaga, presidente de los 'aseguradores' habló para los micrófonos de 'Blu Radio' y mostró su preocupación por las drásticas decisiones tomadas por la Alcaldía, que afectaría su juego del próximo jueves en la Copa Sudamericana .

Publicidad

"En estos momentos no tenemos tiempo de buscar otra sede, estamos sujetos a una sanción de Conmebol. No sabemos qué hacer, estamos hablando con Conmebol. No habilitan el de Tunja, nos toca en otro estadio pero eso incurriría en otros costos y nos tocaría a nosotros, porque la culpa seria de los locales. Esperamos la Alcaldía reflexione, y que ojalá nos permita realizar los partidos esta semana en Bogotá", dijo el dirigente.

¡Qué caché! Juan Guillermo Cuadrado, escogido entre los 10 mejores laterales derechos del mundo

Cabe recordar, que los 'aseguradores' recibirán este jueves la visita de Aragua FC, equipo venezolano, en la segunda fecha de la Sudamericana.