Presidente de La Equidad: "Nadie me ha llamado a preguntar por Hansel Zapata"

Carlos Mario Zuluaga, dirigente de la entidad aseguradora, salió al paso de informaciones difundidas por un sector de la prensa, las cuales señalaban que ya habían iniciado conversaciones con Millonarios para negociar el traspaso del atacante.

A comienzos de esta semana, empezó a tomar fuerza una versión que indicaba que Hansel Zapata, extremo de 24 años que pertenece a La Equidad, se encontraba cerca de llegar a Millonarios, luego de que el cuadro 'albiazul', según la prensa iniciara contactos con el cuadro 'asegurador'.

Sin embargo, GolCaracol.com se contactó este martes con Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, quien aseguró que de momento nadie lo ha llamado a mostrarle interés formal por el jugador.

"Concreto no hay nada. Solo rumores. Conmigo no ha hablado nadie. Ningún equipo me ha presentado una propuesta, ni por él ni por ningún otro jugador", aseguró el dirigente.

Zuluaga enfatizó en que con Millonarios no ha tenido el más mínimo contacto por los servicios de Zapata y que, por ahora, su vínculo con la entidad es firme.

"Él es un jugador excelente y sabe que aquí tiene la titularidad asegurada. Tiene contrato conmigo hasta diciembre", afirmó.

Asimismo, dijo que de momento el club aún no tiene refuerzos en mente, aunque dejó abierta la posibilidad de que haya movimientos en la plantilla.

"Estamos a la espera de la pretemporada porque hay algunas decisiones que tomar. A final de mes, quizá tengamos un amistoso contra Liga Deportiva Alajuelense para que el técnico (Humberto Sierra) vea el equipo antes del partido del 9 de julio", dijo haciendo referencia al cotejo que La Equidad disputará contra Royal Parí por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana.

No es la primera vez que Hansel Zapata suena para reforzar las filas 'embajadoras' , el semestre pasado la prensa también habló de su posible llega que, al final no se concretó.

Este semestre, el jugador oriundo de Puerto Tejada disputó 18 partidos de Liga Águila, anotando cuatro goles.

