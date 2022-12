Presidente de Millonarios desmintió interés por Carmelo Valencia: “Ni lo conozco personalmente”

Enrique Camacho, máximo dirigente del cuadro capitalino afirmó, además, que ejercerán la opción de compra por el uruguayo Matías de Los Santos.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, le salió al paso a los rumores que indicaban que el delantero Carmelo Valencia tenía todo acordado con la institución ‘embajadora’.

“Nunca he hablado con Carmelo Valencia, ni siquiera lo conozco personalmente. Nosotros no hemos entablado ninguna negociación con él. Es un jugador interesante, pero no ha habido ningún contacto con el jugador", afirmó Camacho este jueves luego de un conversatorio de fútbol en Bogotá.

Igualmente, el presidente albiazul aseguró que pese al interés de varios clubes colombianos y del exterior por el uruguayo Matías de Los Santos, Millonarios ejercerá la opción de compra que tiene sobre el jugador.

"Matías De Los Santos es un jugador con el cual Millonarios tiene opción de compra y se va a ejercer. Me encanta que muchos equipos estén interesados en él, pero continuará con nosotros”, aseguró.

Bajo esta misma línea, el presidente aseguró que “hemos estado hablando con varios jugadores, pero por respeto hasta que no firmen no daremos a conocer los nombres”.

“Nos afectó la ausencia del profesor Russo pero el equipo ha demostrado que puede hacer cosas que mucha gente creyó que no es capaz de lograr”, señaló.

Finalmente, reveló los planes del club para el futuro en el plano institucional. “Millonarios tiene en los planes un estadio propio, ya incluso hemos mirado terrenos donde construirlo. Pero nada se podrá hacer hasta que no cambie el POT en Bogotá, el POT de hoy lo prohíbe”, dijo.

