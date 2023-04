Presidente de Millonarios se apoya en la ley para volver a implementar las mallas en los estadios

En las últimas semanas el fútbol colombiano ha vuelto a vivir jornadas de violencia y disturbios en los estadios de nuestro país. Los más recientes casos se presentaron en Medellín, con un sector de la barra de Nacional que se enfrentó con la policía, y en Manizales, con fanáticos de Once Caldas que invadieron la cancha del estadio palogrande. Ante esto, la Dimayor tomó la determinación de poner sobre la mesa la opción de volver a emplear vallas en los estadios , con la finalidad de evitar que los seguidores de los clubes invadan el campo y agreden a los futbolistas. En 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se refirió al tema.

El dirigente del conjunto azul de la capital de la República es uno de los promotores de volver a emplear las vallas de protección en los escenarios del país, se apoya en la ley para llevar a cabo dicha determinación.

"Realmente esa es no es una fórmula mágica, es realmente una fórmula que tiene que tomarse. No se trata de una idea novedosa, simplemente se trata de cumplir la ley. El conducto reglamentario 17-17 del 2010 dice que todos los estadios del país deben tener mallas de 2.50 de altura y 25 metros al lado de las barras populares con el propósito de evitar ese tipo de incidentes, de invasiones a la cancha o agresiones hacia los deportistas. Y eso es algo que está en ley y aquí es algo que no se ha cumplido y aquí se quitaron en un momento en el Mundial Sub-20, pero sólo deberían ser removibles para para las finales FIFA, pero en el resto deben ser instaladas".

A renglón seguido continuó Camacho con su explicación de volver a poner dicha medida en marcha en Colombia, por lo que ha pasado en el país y en otros lugares del mundo.

Publicidad

"A mí lo que me preocupa es que no estamos haciendo las cosas con la normatividad. Lo que ha ocurrido en México, en Indonesia donde han habido varios muertos y se han producido situaciones por invasiones de hinchas por resultados adversos de los aficionados y eso hace que se deban tener esas medidas", dijo el dirigente de Millonarios.

Sobre si esa medida lo que hará es retroceder en el tiempo, Camacho expresó que "posiblemente sería devolvernos a una situación donde deberíamos haber estado para cumpliendo la ley, a mí lo que me aterra es que todos opinemos si nos parece o no, me parece que ese tipo de cosas hay que cumplirlas, además no cumplirlas se estaría violando, incumpliendo la ley".

A su vez, especificó que "los equipos de Bogotá hemos hecho varias comunicaciones a la Alcaldía de Bogotá sobre estar incumpliendo una norma. Generalmente son unas mallas, que ocurre en todos los estadios para que los asistentes no invadan la cancha y eso no daña la óptica, evita el problema y eso es una de las cosas que deberían implementarse".

Publicidad

Otras declaraciones de Enrique Camacho:

*La decisión de Dimayor

"Eso es fundamental, por eso ayer (lunes) en la discusión de la Dimayor se dijo que debíamos tener unos mecanismos de autoregulación, es decir que no se pueden hacer prevendas a un grupo específico de hinchas".