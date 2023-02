Presidente de Millonarios y el caso de violencia contra Daniel Cataño: "No importan los puntos"

En un nuevo acto de violencia, minutos antes de que empezara el partido, un hincha del Tolima ingresó a la cancha del estadio Murillo Toro para agredir por la espalda a Daniel Cataño , jugador de Millonarios y con pasado en el equipo 'vinotinto y oro'. Por tal hecho no se jugó el compromiso de la cuarta fecha de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Este tema ha generado todo tipo de reacciones y este lunes en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', entrevistaron a Enrique Camacho, presidente del equipo azul de Bogotá, quien comenzó indicando que "Millonarios decidió no jugar porque no se daba la seguridad apropiada para los jugadores. Nos pareció prudente que el partido no se desarrollara".

El dirigente de Millonarios agregó que "me reuní con los jugadores porque pasa un incidente. Nosotros no estamos de acuerdo con los actos de violencia, ni en contra de Millonarios, ni en contra de otros equipos".

El mismo domingo en el Murillo Toro, el que salió a hablar fue César Camargo, presidente del Tolima, quien criticó a los azules por no querer jugar el compromiso. Sobre ese particular, Camacho comentó que "no sé qué palabra se le puede poner, pero acá lo claro es que Millonarios no aceptará que haya ninguna clase de violencia".

Ahora lo que se espera es qué decisión va a tomar la Dimayor con respecto a este juego y ese fue otro tema que se tocó en la charla. "Esto es una decisión que deberá tomar la Comisión de la Dimayor, a mí no me importa que se pierdan los tres puntos", expresó Camacho.

Para finalizar con su intervención en 'Blu Radio' agregó que "me di cuenta que en varias partes de las tribunas hubo varios insultos, pero nunca pensamos que esto se convirtiera en una agresión física".

Además de lo sucedido con Cataño en la propia cancha, en la noche del domingo también se conoció que el bus en el que se transportaba Millonarios fue impactado con piedras en Ibagué, según fotos y videos que se publicaron en redes sociales, en otro acto que afectó la integridad física de los dirigidos por Alberto Gamero.

Cabe indicar que varios futbolistas del medio colombiano e incluso de los nuestros que están en ligas internacionales repudiaron lo acontecido en el Murillo Toro.

En ese sentido también la Acolfutpro, agremiación de futbolistas en nuestro país, rechazó lo sucedido con Daniel Cataño, tal y como lo ha hecho cuando se han presentado desmanes protagonizados por hinchas en otros escenarios de Colombia.