Presidente de Nacional: “Las convicciones que tuvimos para optar por Osorio no han cambiado”

El equipo verde de Antioquia igualó 1-1 con Tolima, el domingo pasado, y quedó sin posibilidades de pelear por el título en este segundo semestre del año.

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, se refirió este lunes a la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio tras la eliminación del equipo en la Liga Águila-II, y a lo que viene para el próximo año.

“Aspirábamos poder llegar al último partido con las posibilidades matemáticas. El resultado no se dio (1-1 con Tolima) y tenemos que enfrentarnos a esta compleja realidad, con implicaciones no solamente en lo deportivo, también en lo económico porque no llegar a Copa Libertadores hace que no podamos tener unos ingresos importantes”, le dijo Pérez a la emisora ‘Múnera Eastman Radio’, de Medellín.

“En este momento son muchos los pensamientos y las reflexiones que uno hace. Aquí todos tenemos responsabilidad y todos somos llamados a buscar las soluciones. Tenemos que afrontar el partido con Cúcuta y aprovechar el resto de tiempo disponible para hacer una autocrítica. Hicimos un esfuerzo importante desde la parte directiva en materia de cuerpo técnico y jugadores”, agregó.

Sobre la continuidad de Osorio en el banquillo, el presidente del equipo ‘verdolaga’ no confirmó su continuidad, pero dejó ver que no piensan en otro nombre para el próximo año.

“Cuando tomamos la decisión de traer a un cuerpo técnico, uno siempre piensa a largo plazo y en poder consolidar proyectos, un tema complicado en nuestro país por los torneos cortos. Las convicciones que tuvimos en su momento para optar por el nombre de Juan Carlos Osorio no han cambiado. Seguiremos analizando todo con respecto al proyecto 2020”, afirmó.

Y continuó: “Al hincha debemos ponerle la cara, pedirle excusas por lo que ha ocurrido, por esa temprana eliminación y esta situación fue muy compleja y amerita que se hagan análisis mucho más profundos”.

Por último, el directivo habló sobre los retos económicos que se había planteado el club para la presente temporada.

“Teníamos dos retos en lo económico que tenemos que monitorear muy de cerca. Jugar fase de grupos de Copa Libertadores frente a jugar Copa Suramericana es una diferencia de 10 a 1, por lo que implica la Libertadores. Y el segundo es el tema del TAS. Se ha dicho que el fallo saldrá el 20 de diciembre, esperamos que nos dé un nuevo aplazamiento y el resultado final de este proceso jurídico condicionará muchas decisiones para el año siguiente. Es un momento difícil, complejo”, concluyó.