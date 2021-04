Presidente de Once Caldas: “Reportaban 14 contagiados, esa información es falsa, no es verídica”

En Once Caldas se reportaron oficialmente luego de algunas supuestas informaciones que señalaban que tenían 14 contagios.

A Ray Vanegas le sacaron la 'chispa', pero dio la cara: "no discutí con Sebastián Viera"

“Desde la noche de ayer por una cadena que tiene algunos comentaristas nacionales y extranjeros empezamos a escuchar una noticia donde estaban reportando 14 contagiados de Covid-19 en el equipo, esta mañana algunos medios transmitieron esa información, que es falsa, no es verídica, no es cierto, inclusive en la nota la afirmaban que la información la daban desde nuestra presidencia, pero no es cierto”, mencionó Tulio Mario Castrillón.

Además, el presidente del Once Caldas contó para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ que “venimos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, la actualidad del equipo es que tenemos dos contagios positivos, que están aislados y asintomáticos, el equipo viajo desde ayer a Tunja, está desde ayer allá y está listo para jugar con Patriotas”.

Ya en el tema deportivo, Tulio Mario Castrillón se refirió a cómo se preparan para reforzar el equipo para la próxima temporada.

"En el tema de la Primera C del fútbol colombiano aún hay tela por cortar, no se pueden dar fechas"

Publicidad

“Los resultados deportivos en este torneo no fueron los esperados, pero consideramos que la competencia tanto para ingresar a los ocho, como para descenso y diferencia de puntos entre el primero y octavo son muy bajos, también es por el sistema de torneo. Desafortunadamente lo que planeamos no se nos dio, tuvimos muchas dificultades, se acordarán que nos renunció el técnico el 31 de diciembre, cuando teníamos citados a los jugadores el 4 de enero, y el torneo comenzó sin pretemporada y empezamos a desarrollar un proyecto con el profe Eduardo Lara para darle más intensidad al equipo y en esas estamos, hemos hecho evaluación de las deficiencias técnicas que se pudieron presentar e hicimos un análisis del rendimiento de los jugadores”, finalizó.