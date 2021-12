Presidente de Santa Fe hizo claridad sobre el futuro de Álex Mejía y el tema de Wilson Morelo

Desde este lunes se puso en marcha la pretemporada de Santa Fe, con el técnico Martín Cardetti como novedad principal y a la espera de definir la llegada de nuevas caras con el fin de afrontar de la mejor manera el año 2022.

En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que Álex Mejía se marche ante un marcado interés de Nacional y también de la opción de que Wilson Morelo pueda regresar al cuadro rojo de Bogotá.

Sobre esos dos casos puntuales habló Eduardo Méndez, presidente de los 'cardenales', con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Álex Mejía

"Con Álex Mejía me voy a reunir en horas de la tarde de hoy. Una vez hable con ´el, miramos qué pasa. Acá queremos que él se quede, pero usted sabe cuando le tocan la cabeza a un jugador".

Wilson Morelo

"Morelo es un buen jugador, a él lo quiere la afición, pero tiene contrato con Colón de Argentina. Así no puedo decir nada más. Morelo tiene contrato con Colón, ese es su presente".

Los refuerzos

"Con Cardetti hemos estado hablando, nos vamos a reunir, le vamos a decir lo que hemos adelantado, las conversaciones que se han tenido. Me reservo sus nombres, porque con el solo hecho de decir que vienen a Santa Fe, se aumentan los precios. Hasta que no se tenga firmado, es mejor no hablar".