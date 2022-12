No, gracias.

Presidente del Deportivo Cali confirmó que no van a fichar a Gonzalo Bergessio Presidente del Deportivo Cali confirmó que no van a fichar a Gonzalo Bergessio. Juan Fernando Mejía afirmó que el delantero argentino, quien sonaba con fuerza para reforzar la zona ofensiva del cuadro ‘azucarero’, no es el escogido para reforzarse.