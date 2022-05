Presidente del DIM: "Acá lo que es más importante es el ser humano, más que los tres puntos"

En las últimas horas se han presentado problemas de orden público generados por el llamado 'Clan del Golfo' en departamentos como Córdoba y por esa razón desde las toldas del Independiente Medellín se presentó una negativa para viajar a Montería para enfrentar a Jaguares, en partido de la fecha 19 de la Liga I 2022 del fútbol colombiano. Este duelo se tiene programado para este sábado, a las 8:15 p.m, en el estadio Jaraguay.

Ante ese tema, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron hace pocos minutos con Daniel Ossa, presidente del equipo rojo de Antioquia, quien indicó que estaban pensando en no viajar a la capital de Córdoba, ya que deben preservar la integridad de sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Publicidad

"Como directivos del club, no estamos viendo las garantías para realizar ese viaje a la ciudad de Montería. Nos parece que estamos trabajando con seres humanos; que tienen su familia, un sentir y eso lo tenemos en cuenta", dijo de entrada Ossa.

Publicidad



Acá más declaraciones de Daniel Ossa, presidente del Medellín:

*Si no aplazan, el DIM asumirá la consecuencia

“Estamos en contacto con Dimayor, ellos por medio de sus dirigentes han hecho las gestiones con la alcaldía de Montería para dar las garantías pero no nos sentimos tranquilos, para ir al aeropuerto que es en un sector rural y el estadio también, entonces no nos sentimos tranquilos. Estamos sentados con el cuerpo técnico y jugadores, entendemos lo apretado del campeonato, lo de las fechas, pero tenemos que primar al ser humano y un partido de fútbol no puede estar por encima de esta problemática. Si no aplazan el partido, asumiremos las consecuencias”.

Publicidad

*El Medellín y perder los puntos

“Es muy probable que perdamos los puntos, pero yo como Presidente tengo que primar al ser humano por encima de los tres puntos, no puedo obligar a que viajen (los jugadores), ellos no se sienten con garantías y los vamos a apoyar”.

*Situación en Montería

“En una ciudad donde hay posibilidad de agresiones, nosotros quisiéramos que esto no sucediera, pero no podemos desconocer este tipo de acciones, ojalá la reunión del Gobierno tenga sus frutos, pero mientras tanto tenemos que resguardar nuestro patrimonio, tenemos que ir a hotel, aeropuerto, pero primero nuestra gente”.

Publicidad

*Petición de aplazar la fecha

“La petición inicial es aplazar la fecha, pero si tenemos negativa iremos hasta las últimas consecuencias, nosotros estamos listos, pero no vamos a dejar que el equipo se vaya, sabemos que tenemos una responsabilidad”.

Publicidad

Acá el comunicado oficial del Medellín

Publicidad

El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería.

Ha sido de público conocimiento la situación que lamentablemente vive el país y muy especialmente las zonas donde deberíamos dirigirnos a disputar el partido.

Publicidad

Nos hemos comunicado con los encargados de los temas logísticos que requieren estos desplazamientos y no se puede garantizar la seguridad de la delegación.

Las empresas de transporte han cesado actividades pues han sufrido graves atentados contra sus vehículos.

Publicidad

Radicaremos ante la Dimayor una comunicación oficial, buscando el trabajo conjunto para resolver la situación y encontrar una solución que no sea traumática para los dos equipos, el campeonato, pero sobre todo, para el pueblo cordobés.