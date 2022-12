Presidente del Pasto: “El Ministerio de Deporte nunca nos notificó sobre las investigaciones”

Óscar Casabón, directivo del cuadro ‘volcánico’, en charla con ‘Blog Deportivo', aseguró que el equipo está al día con las obligaciones legales y que se enteró de las inspecciones al club por la publicación colocada en redes y no directamente.

Luego de conocerse que cuatro clubes del fútbol profesional colombiano están siendo seguidos por incumplimiento de obligaciones legales y estatutarias, el presidente del Deportivo Pasto, Oscar Casabón, aclaró que su club, el cual está dentro de esa lista, está al día con todos los requisitos que pide el Ministerio del Deporte.

“Tuve contacto con el presidente Vélez quien me reenvió un mensaje del ministro, y le dijo que no era cierto, nosotros no tenemos atrasos laborales y ninguna investigación y le reenvié los pantallazos de los pagos”, mencionó el dirigente en conversación con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Asimismo, aseguró que no recibió ninguna notificación del ente del deporte: “Nos enteramos por una publicación en redes, lo cual me parece irresponsable por parte del ministerio. Fue un mal manejo porque ni siquiera se han acercado para conciliar o aclarar las cosas.

Además, comentó que en el club todo está solucionado en el tema económico: “Fuimos notificados en febrero por unos premios y unas demandas que se presentaron en administraciones pasadas y que son cosas que hemos pagado y que esta todo solucionado. En el 95% de esas situaciones enviamos los soportes de pago, de resto no hemos sido notificados por ningún ente”.

Por último, desmintió lo mencionado en el comunicado del Ministerio y agregó: “Hace dos días nos visito la auditoria que contrato Dimayor y nos felicitaron, se dieron cuenta de que estamos bien y que estamos por limpiar el club después de la grave situación y aquí todos los trabajadores han sacado adelante al equipo y no me parece bueno que por una publicación nos tilden de algo que no está pasando”.

