Programación de la fecha 1 de la liga del fútbol colombiano 2023-I

La liga del fútbol colombiano 2023-I está a punto de comenzar, los equipos y los hinchas están a la expectativa de para iniciar las emociones del campeonato local.

Por ese motivo, este martes, la Dimayor informó de la programación de la fecha 1 que será del 24 de enero al 27 de enero. El duelo con el que todo arrancará será Bucaramanga vs Envigado.

Publicidad

Por su parte, el partido que cerrará la primera jornada de la liga del fútbol colombiano 2023-I, será Jaguares contra Santa Fe, en Montería.

Así las cosas, ‘todo está servido’ para que comience el campeonato local y la pelota rueda en los estadios de nuestro país, con la ilusión de levantar el trofeo del primer semestre. Cabe recordar que el actual campeón es el Deportivo Pereira.

Hay tres encuentros de la fecha 1 de la liga del fútbol colombiano que no fueron programados, que son: Equidad vs Medellín, Millonarios vs. Pasto y Cali vs. Pereira. Esos tres duelos no se podrán disputar aún por el uso del estadio Metropolitano de Techo, El Campín y el de Palmaseca, por el Sudamericano Sub-20.

FECHA 1

Publicidad

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Publicidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: TV Cerrada

Publicidad

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Publicidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: TV Cerrada

Publicidad

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Publicidad

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: TV Cerrada

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Publicidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Publicidad

Televisión: TV Cerrada

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Publicidad

Televisión: TV Cerrada

Publicidad

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: TV Cerrada

Publicidad

27 de enero

Publicidad

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: TV Cerrada