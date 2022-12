Programación de la sexta fecha de la Liga Águila I-2017

De dicha jornada, fueron aplazados los duelos entre Rionegro Águilas vs. Atlético Huila y Junior vs. Millonarios. Mientras tanto, Santa Fe vs. Cortuluá, el 25 de febrero, se jugará a la 1 y 15 de la tarde.

Acá la programación completa, que fue oficializada este viernes en la página oficial del ente rector del fútbol rentado en nuestro país.



Sábado 25 de febrero

Publicidad

Patriotas vs. Cali a las 3:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: La Independencia



Equidad vs. Nacional a las 7:45 p.m., por WIN Sports

Estadio: Metropolitano de Techo



Domingo 26 de febrero



Santa Fe vs. Cortuluá a las 1:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: El Campín

Publicidad

Jaguares vs. A. Petrolera a las 3:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: Jaraguay (Municipal de Montería)

Publicidad



Medellín vs. Tigres a las 3:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: Atanasio Girardot



Tolima vs. Envigado a las 5:30 p.m., por WIN Sports

Estadio: Manuel Murillo Toro



América vs. Pasto a las 5:30 p.m., por TV abierta

Estadio: Pascual Guerrero



Bucaramanga vs. Once Caldas a las 7:30 p.m., por WIN Sports

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Publicidad



Aplazados

Rionegro Águilas vs. Huila

Junior vs. Millonarios