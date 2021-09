Programación de la undécima jornada del fútbol colombiano

Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, buscará que su equipo, el América de Cali, logre un triunfo en su visita el sábado al Atlético Bucaramanga en la undécima jornada del Torneo Clausura, en el que los 'Diablos Rojos' viven una crisis de la que deben salir si sueñan con el título.

El conjunto escarlata es noveno con 14 puntos y necesita de un triunfo que lo consolide entre los ocho primeros, que clasificarán a los cuadrangulares semifinales, tras haber caído el fin de semana anterior en casa ante el Jaguares de Córdoba. Además solo ha ganado uno de los últimos seis juegos disputados en el torneo.

Esta situación tiene en el ojo de la crítica a Osorio, pues los aficionados esperan que el equipo esté en una posición más alta y juegue mejor de lo que lo hace.

Para este partido, el también exentrenador de Atlético Nacional y Sao Paulo no podrá contar con el central Jorge Segura, que fue expulsado en el partido anterior, pero recuperará al creativo Daniel Hernández, al extremo Joao Rodríguez y al lateral Héctor Quiñones quienes recibieron el alta médica tras superar lesiones.

Igualmente, Osorio tendrá motivado para este juego a Adrián Ramos, que esta semana renovó su contrato con el equipo del que es ídolo hasta diciembre de 2022.

Bucaramanga, entre tanto, llega golpeado tras haber caído 3-0 esta semana con Águilas Doradas en el que fue el debut en el banquillo del técnico argentino Néstor Craviotto.

EN BÚSQUEDA DE LA CLASFICACIÓN

El Atlético Nacional, líder de la liga bajo el mando de Alejandro Restrepo, buscará su décima victoria en línea, que supondría además su clasificación a los cuadrangulares, cuando reciba al Deportivo Pasto el sábado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Se espera que este encuentro suponga el regreso al once inicialista del central Felipe Aguilar, quien se perdió los últimos ocho partidos del conjunto 'Verdolaga', entre juegos de liga y de copa, por una lesión muscular.

También volverá el internacional colombiano Yerson Candelo, que se perdió el juego contra Junior del fin de semana anterior, mientras que Jarlan Barrera todavía es duda para esta jornada porque aún no termina de recuperarse de una molestia muscular.

A LA ESPERA DEL DEBUT DE 'LA ROCA'

El Independiente Santa Fe, motivado por haber derrotado 0-1 al Pasto en el último minuto del partido que disputaron la semana pasada, recibirá el domingo al Envigado, que se mantiene en la parte alta de la tabla, a la espera de saber si podrá contar con Carlos 'la Roca' Sánchez para que debute en este partido.

Los 'Cardenales', dirigidos por Grigory Méndez, ocupan el puesto 15 con 10 puntos y saben que un triunfo ante Envigado les permitirá seguir soñando con clasificar a los cuadrangulares.

Las principales cartas de los bogotanos para enfrentar este partido son el centrocampista Alexander Mejía, mundialista en Brasil 2014; el lateral izquierdo Dairon Mosquera, una carta que tiene en cuenta Reinaldo Rueda para la selección colombiana, y el goleador panameño Ronaldo Dinolis.

- Partidos de la undécima jornada de la liga colombiana:

Sábado

2:00 p.m.: Independiente Santa Fe vs. Envigado

4:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Junior

6:00 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

8:00 p.m.: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Domingo

2:00 p.m.: Patriotas vs. Deportes Tolima

4:00 p.m.: Jaguares vs. Millonarios

8:00 p.m.: Deportes Quindío vs. Independiente Medellín

Lunes

8:00 p.m.: Atlético Huila vs. La Equidad.