Programación definida de la fecha 14 de la Liga Águila

Desde el próximo viernes hasta el lunes siguiente se jugarán los 10 partidos de la jornada. Junior vs. Cali es uno de los juegos más atractivos. Jaguares vs. Tigres y América vs. Cortuluá, duelos con tinte a descenso.

29 de septiembre

Millonarios vs. Envigado, a las 8:00 p.m., por WIN Sports

Estadio: El Campín

30 de septiembre

Rionegro Águilas vs. Santa Fe, a las 3:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: Alberto Grisales

Deportes Tolima vs. Medellín, a las 5:30 p.m., por WIN Sports

Estadio: Manuel Murillo Toro

Atlético Nacional vs. Atlético Huila, a las 6:00 p.m., por TV abierta

Estadio: Atanasio Girardot

Atlético Junior vs. Deportivo Cali, a las 7:45 p.m., por WIN Sports

Estadio: Metropolitano

1° de octubre

Jaguares vs. Tigres, a las 3:15 p.m., por WIN Sports

Estadio: Jaraguay

América de Cali vs. Cortuluá, a las 5:15 p.m., por TV abierta

Estadio: Pascual Guerrero

La Equidad vs. Patriotas, a las 5:30 p.m., por WIN Sports

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga, a las 7:30 p.m., por WIN Sports

Estadio: Departamental Libertad

2 de octubre

Alianza Petrolera vs. Once Caldas, a las 8:00 p.m., por WIN Sports

Estadio: Daniel Villa Zapata.

