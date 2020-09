Programación fecha 9 de la Liga colombiana: los equipos ya saben cuando vuelven a la cancha

Este viernes la Dimayor publicó los horarios de la novena fecha en el regreso de la liga colombiana, la cual iniciará el 18 de septiembre.

Esta es la jornada que no se pudo disputar cuando en Colombia se tomó la decisión de no disputar más el campeonato por la pandemia del coronavirus.

Los partidos que más se destacan de la fecha 9 de la Liga de nuestro país son Atlético Nacional vs. Tolima y Millonarios vs. Once Caldas

Programación fecha 9 de la Liga colombiana:

18 de septiembre

La Equidad vs Boyacá Chicó FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

19 de septiembre

Patriotas Boyacá vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

20 de septiembre

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Junior FC vs Águilas Doradas

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

22 de septiembre

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Centenario