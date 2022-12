¡Prográmese! Días y horarios de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila

América vs. Millonarios y Junior vs. Nacional serán los juegos más atractivos en esta primera jornada del fútbol colombiano.

El fútbol colombiano no se detiene, la primera fecha de los cuadrangulares de Liga se jugará, este sábado 11 y cerrará el lunes 13 de mayo con cuatro encuentros, entre los que se destaca América vs. Millonarios y Junior vs. Nacional.

En dicha jornada, todos los equipos querrán empezar sumando de a tres y así, poder acomodarse en la parte de arriba de sus respectivos grupos. .

Estos son los partidos de la primera fecha de cuadrangulares en la Liga Águila-I 2019:

LIGA AGUILA I-2019

CUADRANGULARES

FECHA 1

Cuadrangular A

11 de mayo

Unión Magdalena vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Tv abierta

12 de mayo

América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Tv abierta

Cuadrangular B

12 de mayo

Atlético Junior vs Atlético nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Tv cerrada

13 de mayo

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Tv cerrada