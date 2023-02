Próxima fecha del fútbol colombiano: día y hora de los partidos de la fecha seis

Luego de las primeras cinco jornadas, el fútbol colombiano va tomando cada vez más forma. Tras algunas sorpresas, asistencias, goles y emociones, el rentado local continúa.

El América de Cali ha relegado al Boyacá Chicó al segundo puesto y se ubica como actual líder del campeonato local luego de 'salvar las papas' con un gol al último minuto en su partido frente al Independiente Medellín.

Por otro lado, el Once Caldas con su nuevo entrenador, Elkin Soto, no ha podido coger ritmo de competición y se ubica en la parte baja de la tabla. Igualmente, el Junior de Barraquilla no ha podido reflejar la felicidad de su carnaval en la cancha y sigue sin poder ganar en lo que va de liga.

Sin embargo, el fútbol colombiano sigue su rumbo y cada vez los partidos toman más importancia por la lucha de unos cuadrangulares finales.

Aquí todos los partidos del fútbol colombiano para la fecha número seis:

Águilas doradas vs Bucaramanga

Águilas Doradas vs Bucaramanga Fotos: Colprensa

La sexta jornada del fútbol colombiano empieza el viernes 24 de febrero con un partido entre dos equipos de la parte alta de la tabla.

Águilas Doradas jugará de local y con una sorprendente campaña en lo que va de liga, quiere seguir con buen ritmo y no dejar escapar el tercer puesto de la liga. Actualmente tiene nueve puntos de 15 posibles y viene de empatar en un polémico partido contra el Deportivo Cali.

Bucaramanga, con su flamante y nuevo refuerzo Teófilo Gutiérrez, quiere subir aún más y arrebatarle el preciado puesto a Águila Doradas. 'Los Búcaros' llegan a la sexta fecha en la cuarta posición de la liga con nueve puntos y vienen de empatar en casa contra Atlético Nacional.

El partido tendrá lugar en el Estadio Alberto Grisales este viernes a las 8:00 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Junior Vs La Equidad

Junior Vs Equidad Fotos: Colprensa

¡La jornada del sábado empieza en la costa!

Lleno de dudas y con un mal comienzo de liga, Juan Fernando Quintero, de la mano de Arturo Reyes, no ha podido hacer mucho para levantar el mal momento al Junior de Barranquilla. Mientras que en sus calles se vivía la alegría del carnaval, en su cancha no hay más que tristeza de no saber lo que es ganar desde octubre del año pasado. Viene de perder de visitante contra el Pasto y se encuentra en la casilla número 17 de la liga con solo tres puntos de 15 posibles.

Esta vez de local, quiere volver a probar las 'mieles de la victoria' y de la mano de su afición, esperanzado en que 'Juan Fer' despegue, buscará que el partido de la sexta fecha salga a su favor.

Por otro lado, La Equidad quiere hacer efectiva la famosa 'promoción' de la que tanto se habla en redes sociales burlándose del Junior: "Juega contra el Junior y llévate tres puntos totalmente gratis" y querrá obtenerla de visitante. 'Los Aseguradores' vienen de perder en el derbi capitalino frente a Independiente Santa Fe por la mínima diferencia y actualmente están décimos de la liga con cinco puntos.

El partido tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, este sábado a las 4:00 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Jaguares vs Deportivo Pereira

Jaguares Vs Pereira Fotos: Colprensa

Luego de un tropiezo propiciado por Millonarios, Jaguares quiere volver al ruedo de local y demostrar que está hecho para algo más que la media tabla. Por ahora, está en la casilla número once con cinco unidades.

Por otro lado, el Deportivo Pereira luego de llevarse el 'clásico cafetero' frente a Once Caldas, quiere seguir esa buena racha y reafirmar lo realizado el semestre pasado. Son octavos en liga con seis puntos de 15 posibles.

El partido tendrá lugar en el Estadio Jaraguay de Montería este sábado a las 6:10 P.M y se transmitirá por televisión privada.

América de Cali vs Envigado

América de Cali vs Envigado Foto: Colprensa

Luego de rescatar la victoria de visitante con un tardío gol de Luís Sánchez al 90+2, el nuevo líder del fútbol colombiano, América de Cali, no quiere que nadie le quite el puesto. Esta vez será local y buscara seguir con su buena racha. De sus últimos cinco partidos, ha ganado tres y actualmente tiene diez puntos, argumento más que suficiente para ser líder en solitario.

Envigado llega lleno de confianza a Cali buscando arrebatarle la felicidad de la cima liguera. Luego de empatar con Alianza Petrolera a cero goles, quiere volver a sumar de a tres como lo hizo contra el Medellín. Actualmente es cuarto y ha podido recolectar siete puntos en lo que va de liga.

El partido tendrá lugar en el Estadio Pascual Guerrero este sábado a las 8:20 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena Fotos: Colprensa

¡Los partidos del domingo empiezan en la capital de Colombia!

En medio de un inicio irregular, Independiente Santa Fe vuelve a El Campín. Luego de ganar el derbi capitalino frente a Equidad, se encuentra en la casilla número 13 con cinco puntos y tendrá que buscar apoyo en la localía para poder hilar dos victorias seguida por primera vez en lo que va del certamen.

Del otro lado, se encuentra el Unión Magdalena que, al igual que el 'león', ha tenido un inicio irregular. Viene de empatar en el 'clásico de la costa', luego de que su partido frente al Boyacá Chicó fuera pospuesto debido a los carnavales. Por ahora, va detrás de los 'cardenales', en la casilla catorce de la liga con la misma cantidad de puntos, cinco.

El partido tendrá lugar en El Campín este domingo a las 2:00 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Once Caldas vs Millonarios

Once Caldas vs Millonarios Fotos: Colprensa

Once Caldas querrá buscar ritmo con su nuevo técnico, Elkin Soto, y esta es la ocasión perfecta para hacerlo. De local, buscará dejar atrás las penas de haber perdido el clásico cafetero frente al Pereira y buscará amargarle la existencia a Millonarios. Actualmente, 'El Blanco Blanco' se encuentra en la penúltima casilla con solo dos puntos.

'Los Embajadores' quieren seguir con el buen ritmo que llevan. Luego de haber jugado solo dos partidos en liga, quieren seguir sumando la mayor cantidad de puntos tanto de local como de visitante. Actualmente son sextos con seis puntos y vienen de ganarle a Jaguares gracias a un doblete de Óscar Cortés, una de las joyas de la Selección Colombia Sub-20.

El partido tendrá lugar en el Estadio Palogrande este domingo a las 4:10 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Deportes Tolima vs Deportivo Cali Fotos: Colprensa

Para el Deportes Tolima será la primera de cuatro fechas de suspensión para su estadio (además de los 12.760.000 pesos de multa) luego del incidente de su aficionado yendo a agredir a Daniel Cataño. Los tolimenses buscarán volver a la victoria, que les ha sido esquiva desde la primera jornada. Vienen de empatar contra el último de la liga, el Atlético Huila, y se posicionan actualmente en la casilla número doce con cinco puntos.

Por otro lado, el Deportivo Cali llega invicto con solo empates, además viene de un polémico partido frente Águilas Doradas. Por ahora, la 'Pintoneta' no arranca y le ha faltado gasolina para poder sumar de a tres. Por ahora, están en la casilla 16 con tres puntos de nueve posibles.

El partido tendrá lugar en el Estadio Manuel Murillo Toro este domingo a las 6:20 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín Foto: Colprensas

Alianza Petrolera buscará hacer de su casa un fortín para enfrentar

al Independiente Medellín. De la mano del profe Hubert Bodhert, 'La Maquina Amarilla' quiere volver a la victoria luego de empatar frente al Envigado. Con cuatro puntos en tres partidos jugados, se posiciona como número 15.

'El Poderoso de la Montaña' llega en un momento crítico, lleva tres partidos al hilo perdiendo y de los cinco partidos jugados, no ha podido ganar ninguno. Luego de que el partido frente a América se le complicara al último minuto, quiere buscar la victoria en Barrancabermeja. Por el momento se posicionan en la casilla número 18 con solo dos puntos.

El partido tendrá lugar en el Estadio Daniel Villa Zapata este domingo a las 8:30 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto Foto: Colprensa

¡El lunes también hay fútbol colombiano!

Luego de que se le arrebatara la cima del torneo, Boyacá Chicó hará de su estadio una fortaleza para poder seguir en la lucha por los puestos de arriba. El equipo 'Ajedrezado' viene ganando todos los partidos que le vienen por delante y frente al Pasto no será un partido en el que dejen de luchar por mantener este tipo de resultados. Por ahora son segundos con nueve puntos, detrás del América, sin embargo, tienen dos compromisos menos que el líder.

El Deportivo Pasto viene fuerte mentalmente luego de arrebatarle la alegría de los carnavales al Junio de Barranquilla. No podrán contar con el extremo ecuatoriano Billy Arce ya que fue expulsado en su último partido, pero no será excusa para no ir por la victoria de visitante. El Pasto sigue luchando por los primeros puestos y por ahora está séptimo con seis puntos.

El partido tendrá lugar en el Estadio La Independencia este lunes a las 6:00 P.M y se transmitirá por televisión privada.

Atlético Nacional vs Atlético Huila

Atlético Nacional vs Atlético Huila Foto: Colprensa

La sexta jornada del fútbol colombiano acaba en Medellín.

Nacional, luego de coronarse como campeón de la Super Liga y empatar contra el Bucaramanga, quieren tener un mejor presente en la liga local. El conjunto 'Verdolaga' está noveno con seis puntos y quiere volver a ganar.

Atlético Huila llega a Medellín como último de la liga. Quiere reivindicarse en un partido difícil frente a un complicado rival como lo son los dirigidos por Paulo Autuori.

El partido tendrá lugar en el Atanasio Girardot este lunes a las 8:05 P.M y se transmitirá por televisión privada.