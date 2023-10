Próximas fechas del fútbol colombiano

La Liga II-2023 del fútbol colombiano ya está entrando en su tramo final, sin embargo, a falta de dos partidos en el ‘Todos contra Todos’, varios son los equipos que todavía tienen posibilidades numéricas para asegurarse un puesto en los cuadrangulares finales.

Con el partido entre América de Cali y Atlético Huila, la jornada 18 del fútbol colombiano cerrará el telón este mismo lunes 23 de octubre. De esta manera, ya quedarían oficialmente solo dos fechas por delante, correspondientes a seis unidades en disputa, que para muchos equipos no será suficiente para sellar su paso a los finales, mientras que para otros sí.

Es por eso que de cara a lo que serán los últimos dos encuentros, el sumar de a tres es trascendental para los clubes. Sin embargo, con todo en juego en un poco más de 180 minutos, nadie regalará nada, razón que complejiza este tramo final de la competencia.

Dentro de esos partidos que restan por disputarse en la jornada 19, que es la fecha más próxima, destacan el de Pereira y Junior de Barranquilla. Y no precisamente por el hecho que le alcance numéricamente a los ‘matecañas’, sino que, en su intención de cerrar con el pie derecho la Liga II-2023, los de Risaralda no se la pondrán tan fácil a un cuadro ‘tiburón’ casi que obligado de triunfo para avanzar a los cuadrangulares finales.

Por otra parte, también se encuentra el Deportivo Cali, que es parcialmente noveno y, muy cerca de ingresar al selecto grupo de los ocho, deberá ganar contra un Jaguares con aire en la camisa después de reencontrarse con la victoria tres una larga sequía de triunfos en la competencia.

Aunque la posibilidad es lejana, Santa Fe también podría meterse en esa pelea. No obstante, lo primero que deberá hacer es derrotar en Neiva a un siempre difícil Huila para poder llegar al último partido con calculadora en mano. Mismo caso que el de Pasto, Bucaramanga y hasta Unión Magdalena.

Jornada 19 de la Liga II-2023 del fútbol colombiano:

Martes 24 de octubre

Águilas Doradas vs. Envigado

Hora: 6:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Jaguares

Hora: 8:10 p.m.

Miércoles 25 de octubre

Bucaramanga vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Pereira vs. Junior

Hora: 6:10 p.m.

Millonarios vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:20 p.m.

Jueves 26 de octubre

Pasto vs. Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Once Caldas vs. América

Hora: 6:10 p.m.

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

8:20 p.m.

Viernes 27 de octubre

Atlético Huila vs. Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Tolima vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Jornada 20 de la Liga II-2023, del fútbol colombiano:

Fecha pendiente por definir

Unión Magdalena vs. Medellín

Junior vs. Atlético Huila

América vs. Bucaramanga

Envigado vs. Pasto

Atlético Nacional vs. Tolima

La Equidad vs. Millonarios

Alianza Petrolera vs. Pereira

Santa Fe vs. Once Caldas

Jaguares vs. Águilas Doradas

Boyacá Chicó vs. Cali