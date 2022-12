Pusineri: "Mostré resultados y debí ser consultado sobre los que salen y los que llegan"

En su última rueda de prensa con el cuadro ‘azucarero’, el técnico argentino aseguró que su partida se dio por no ser tenido en cuenta en las decisiones del club en torno a la salida y llegada de los futbolistas para el próximo año.

Lucas Pusineri ejerció como entrenador del Deportivo Cali hasta este miércoles y en su despedida dio a conocer las razones de su salida.

Una de ellas, según el argentino, fue las discrepancias con la directiva 'azucarera' al no ser consultado en la salida y llegada de jugadores, para el año 2020.

Además, hizo un balance de su proceso y dijo que deja “la vara bien alta por lograr una identidad de juego con el equipo y mantener a los jugadores de la cantera, los cuales son el ADN del Cali”.

Asimismo, el estratega aseveró que volverá a la institución cuando se dé la oportunidad para ganar los títulos que no pudo conseguir en esta etapa con los vallecaucanos. Acá, todas sus declaraciones.

Su salida

“Hubo algunas cosas que determinaron en que yo fuera tomando la decisión de mi salida. Es algo incomodo porque es un club en el que había prejuicio porque venía de dirigir en segunda y tomar un equipo de prestigio como el Cali no era fácil, entonces se empezaron a dar las cosas y lo único que me queda es no haber salido campeón”.

Sus motivos para no continuar

“No puedo mirar a los futbolistas sino tengo decisión sobre quien sale y quien llega y lo que yo acepte en diciembre no es lo que puedo aceptar ahora y me veo obligado de diferenciarme de las miradas de la institución con las de Lucas Pusineri. Yo mostré resultados y por ello creo que debí ser fuente de consulta de los jugadores que salen y los que llegan y uno no puede ser responsable después de arrancado el torneo de lo que pasa”.

“Esto no es un problema puntual de quien va a venir o no, sino es una cuestión de formas y de miradas que hace que uno no esté de acuerdo, pero uno se va con caballerosidad y los directivos hablan bien de este proceso y que cumplimos a cabalidad”.

El respaldo de la hinchada

“Yo agradezco el respaldo de ellos para mi continuidad. Esto se ha logrado con esfuerzo y por eso la gente estaba de acuerdo con este proceso porque saben que había trabajo, amor propio, identidad hacia el hincha. Los jugadores no tuvieron un día libre y eso significa que hay un trabajo realizado, pero yo a esa gente le digo que yo voy a volver y prometo un tipo honesto por estos colores. Seguramente volveré con más fuerza y salir campeón”.

El balance en su proceso

“Tuvimos una gran respuesta de nuestros futbolistas para tener un año bueno y tenemos una nómina joven. Después de Envigado tenemos el plantel más joven de Colombia, entonces sumados a todo el trajinar de los calendarios hizo que el Cali tuviera mucho esfuerzo, pero eso muestra que la plantilla tuvo entereza, no hubo gente lesionada y respetamos el ADN de la institución. Hemos logrado una identidad de juego y hace que hoy la vara este muy alta y de eso me enorgullezco”.