Pusineri no la pasó del todo bien: “Por cuatro o cinco que me insulten, no opacan el aliento del resto”

Pese a la victoria, el técnico ‘azucarero’ tuvo una fuerte discusión con un seguidor del equipo verdiblanco, en el inicio de la segunda parte durante el partido frente a La Equidad.

Deportivo Cali logró una nueva victoria en la Liga Águila-II y se mantiene como único líder del rentado local, una vez disputadas las cuatro primeras fechas.

Este sábado, tras una victoria contundente por 2-0 frente a La Equidad , al parecer no todo fue color de rosa para el entrenador ‘azucarero’ Lucas Pusineri, quien durante el segundo tiempo, tuvo varios cruces de palabras con la hinchada local.

“Iban 2 minutos y ya la gente estaba impaciente. Tratemos de disfrutar el equipo, no se trata de hacer cambios por hacer, es el momento de disfrutar, íbamos ganando y los hinchas estaban pidiendo cambios. Me dio pena con el señor porque estaba con un niño”, aseguró.

De hecho, fue evidente que la segunda anotación de sus dirigidos fue celebrada con un tono bastante emotivo por parte del estratega argentino.

“El segundo gol fue un desahogo. Siempre me pregunto dónde puede estar la felicidad del hincha. No son todos, pero quiero meterme en el corazón de los hinchas del Cali. Y cuatro o cinco que me insulten, no va a opacar el aliento de la mayoría de personas”, afirmó.

"Yo tengo puesta la camiseta del Deportivo Cali y quiero aportar lo mejor a esta gran institución", concluyó un Pusineri que no la pasó del todo bien, a pesar de ser líder y del triunfo de su equipo.