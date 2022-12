¿Qué es de la vida de Leonard Vásquez, el jugador que tiene disputa laboral con Millonarios?

Este miércoles se conoció que el futbolista, quien sufrió un grave accidente de tránsito en 2013, le va ganando una demanda laboral al club 'embajador', que lo debería reintegrar y pagarle los salarios atrasados por despido sin justa causa.

Este miércoles y después de un buen tiempo se volvieron a tener noticias de Leonard Vásquez, futbolista que jugó en Millonarios entre 2010 y 2013, que fue campeón con Hernán Torres en el segundo semestre de 2012 y a quien un accidente automovílistico le cambió la vida.

Dicho accidente, que sucedió el 28 de diciembre de 2013, le dejó a Vásquez como consecuencia un trauma craneoencefálico, la fractura de varias costilas y estuvo entre la vida y la muerte. Sin embargo, poco a poco y lentamente se recuperó .

Pero, por ese infortunio, en el sector de Andalucía, en el Valle del Cauca, no pudo volver a jugar al fútbol.

Así, desde 2014 entabló un proceso laboral en contra de Millonarios, que primero lo reintegró, después le ordenó ser técnico de divisiones menores y en 2015 lo volvió a despedir.

Publicidad

Vea acá: Volvió el ‘show’ del ‘Pecoso’ al fútbol colombiano: sus declaraciones más polémicas

Y precisamente de la disputa en los estrados, en las últimas horas se conocieron noticias. La cuenta en Twitter de la agremación de futbolistas informó que "El Tribunal Superior de Bogota Sala Laboral, confirma fallo de primera instancia en el caso de Leonard Vasquez contra Millonarios, ordenando el reintegro inmediato y pago de salarios atrasados, por despido injustificado al estar incapacitado".

¿Pero en qué anda Vásquez? El vallecaucano atendió a GolCaracol.com y comenzó indicando que "yo estoy acá en Bogotá, me dedicó a ser entrenador personalizado, hago otras cosas de asesoramiento a una escuela de fútbol y los fines de semana juego mis torneos aficionados. Quedé con secuelas y me he ido mejorando".

"Aunque hay secuelas como consecuencia del accidente, para mí es bueno poder jugar, poder hacer lo que me gusta. Voy y hago fútbol en Club Laverdieri, en las antiguas canchas en las que entrenaba Millonarios y ahora vamos a participar en eun campeonato en el Bunker. Nunca me voy a desligar del balón y del deporte", indicó el buen Lionard, quien se nota bien anímicamente y a la espera de lo que pueda determinar en la parte laboral.

Lea también: América y sus hinchas fueron sancionados por desmanes en duelo contra Millonarios

"Ya no digo incoherencias, no confundo cosas del pasado con el presente, puedo moverme y caminar. Y eso es ganancia", agregó.

Publicidad

Del tema jurídico, el antiguo lateral derecho de Cortuluá y Millonarios afirma que hay "que esperar con paciencia".

Después de estar en coma inducido, Leonard Vásquez toma todo con calma, vive el día a día intensamente y aprovecha cada momento con Andy, su hijo de 10 años, de quien vive pendiente a la distancia porque vive con su mamá en el exterior.

Así va el tema jurídico entre Leonard Vásquez y Millonarios

Fuentes consultadas por GolCaracol.com indicaron que el proceso en primera instancia la ganó Leonard Vásquez. Millonarios apeló y el Tribunal Superior de Bogotá en su sala laboral confirmó la sentencia de primera instancia.

Ahora, el abogado de Millonarios presentó un recurso de casación (anulación de una sentencia) y si el Tribuna decide concederlo, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

Esa decisión final podría tardar entre cuatro y cinco años.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados