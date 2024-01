¿Qué es una pretemporada? El profesor Diego Barragán nos enseña de que se trata esta etapa

Últimamente se está escuchando mucho el término 'pretemporada' , a lo que asociamos nosotros a lo que antecede el inicio de los partidos de competencia como tal, pero muchas veces no le damos la importancia necesaria a este periodo o simplemente no sabemos a ciencia cierta de que se trata.

Debido a ello, en charla exclusiva con Gol Caracol, hablamos con el profesor Diego Barragán, quien tiene a sus espaldas una vasta experiencia en el mundo del fútbol, pues ha sido tanto asistente técnico, como preparador físico y hasta como director técnico, para que nos diera un poco más de pistas sobre lo que verdaderamente es una pretemporada como tal.

Pues bien, Barragán ve este aspecto como si fuera un edificio que necesita ser construido, bajo esta analogía nos relata lo que es una pretemporada. "Muchos no entendían qué es lo que es una pretemporada. La pretemporada o el acondicionamiento físico y técnico más el aspecto táctico es comparado con lo que debe tener un edificio. Si yo voy a hacer un edificio de 44 pisos por decir algo, tengo que hacer una base importante" sostuvo en primera instancia.

"La idea es tratar de que el edificio no se me caiga, tal como les pasa a muchos equipos colombianos. En la pretemporada se deben trabajar los aspectos básicos de la técnica y lo táctico, como se hacía anteriormente. Desafortunadamente por la cantidad de partidos que inician prácticamente inmediatamente no se está haciendo una pretemporada como tal. No es fácil armar esta pretemporada y por eso tampoco lo hacen", terminó por agregar.

Pero, si ya no se hace una pretemporada como tal ¿Cómo debería ser una pretemporada ideal? El 'profe' nos explica con detalle que es lo que se debe trabajar en esta importante etapa. "La pretemporada ideal se divide en tres partes. La parte técnico y física, después vendría una parte donde se tienen que hacer partidos amistosos, para ver en qué condiciones está el equipo, no solamente en la parte técnica y física, sino también en la parte táctica. Y finalmente, faltando una semana para iniciar el torneo como tal, entrar en una etapa de recarga de energía en la que el jugador se recupere de gran manera y que llegue a competir en su mejor nivel. También preparándose para que aguante toda la cantidad de partidos, que esto ya es saliendo de la pretemporada", explico Diego.

Y ¿cuánto debe durar una pretemporada ideal? "La pretemporada ideal debería ser de mínimo 8 semanas. Después se puede hacer una de 6 semanas. Actualmente se habla de pretemporada, pero en realidad no es una pretemporada como tal, porque el calendario no lo permite", aseguró.

Sin embargo, también quiso hablar de lo que se hace hoy en día calificándolo como un inicio de temporada, mas no una pretemporada como tal. "Hoy en día lo que se hace es más como un inicio de la temporada futbolística, pero esto no es ni siquiera dos semanas, lo cual perjudica en el resultado a los diferentes equipos y a los técnicos. P ero ahora esto es más un inicio de una temporada en donde se trata de que el jugador llegue de la mejor manera a la competencia oficial , que es lo más importante que existe", contó.

Teniendo todo esto en cuenta y bajo el aspecto de un experimentado como lo es Diego Barragán, los equipos, según el concepto del profesor, no realizan una pretemporada como tal, pues sobre todo en el ámbito del tiempo que se le dedica a esta importante fase precompetitiva no es la idónea.