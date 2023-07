"Que 'Palmira' Salazar diga quién fue el DT que pidió 30 millones por poner a su hijo en el Chicó"

Una declaración polémica fue la que entregó el exjugador Néstor 'Palmira' Salazar, de paso por América, Cali, Nacional, Junior y Santa Fe, entre otros, al medio 'Deportes sin Tapujos' y en la que aseguró que "me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no".

Esas afirmaciones del otrora delantero, que incluso salió campeón de los 'ajedrezados' en 2008 bajo el mando del DT Alberto Gamero, calaron fuerte entre varios de los integrantes del actual cuerpo técnico del equipo del que es dueño Eduardo Pimentel y su familia.

En ese sentido, este viernes el que salió a referirse sobre el tema fue Jhon Jaime 'La Flecha' Gómez, quien lleva varios años como entrenador y como asistente técnico del actual DT que es el mexicano Mario García.

"La verdad es que eso (del 'Palmira' Salazar y sus palabras) fue algo sorpresivo y que nos provocó demasiada tristeza. Les voy a explicar por qué. La cuestión con Juan Camilo Salazar (hijo de 'Palmira') fue algo que trabajó personalmente Eduardo Pimentel con Néstor Salazar. Pimentel quiso darle la posibilidad a su hijo y si tenía condiciones de que viniera y se probara, y él mismo autorizar si el muchacho se quedaba o no. Así, ni 'Flecha', ni Mario García, ni nadie más tuvo nada que ver en el caso. En ese momento yo fungía como DT de Chicó y no supe nada al respecto. Eso quiero que quede bien claro. Pimentel le dio la posibilidad que el muchacho viniera, mostrará sus condiciones porque las mostró y por eso se dejó, porque el muchacho mostró muy buenas condiciones y otra cosa es que en el proceso, en el transcurso del torneo el muchacho no le haya ido bien", dijo Gómez en charla con Gol Caracol.

El referido Juan Camilo Salazar era un delantero, que primero llegó a la Sub-20 de Boyacá Chicó y que en 2019 tuvo sus oportunidades de jugar profesionalmente e incluso de ser titular con el equipo.

El 'Flecha' Gómez siguió con sus palabras cargadas de cierta indignación y malestar personal, ya que se dejó en el ambiente un manto de duda que afecta a todos en Boyacá Chicó. "Se siente mucha tristeza, porque no solamente empaña la reputación de todos los que pertenecemos al Boyacá Chicó, sino mancha la buena labor que se ha hecho en la A y en la B. Al no decir Palmira Salazar el nombre de la persona que le pidió los 30 millones de pesos, entonces lo que uno escucha, lo que a uno le preguntan, lo que uno le dicen por ahí, es que aquí todos tenemos culpa de la situación que vivió Juan Camilo Salazar".

La mano derecha del mexicano García en el banquillo técnico del cuadro boyacense explicó lo que pasó con el heredero de Néstor Salzar, un hombre que también estuvo en el exterior en Gimnasia y Esgrima de Argentina y Deportivo Quito de Ecuador. "Juan Camilo Salazar se quedó por las condiciones que tenía, por lo que le mostró el dueño de este equipo, Eduardo Pimentel. Independientemente si en el transcurso de la competencia haya mostrado o haya hecho valer esas condiciones, que no fue así, desafortunadamente no le fue bien al muchacho. Con muchas o pocas oportunidades, Ya eso es otro cuento. Pero tuvo su posibilidad de jugar. Por eso me causa extrañeza, porque 'Palmira' dice que le pidieron plata. Hasta donde he escuchado la entrevista que le hacen a Néstor Salazar, él dice que la salida del muchacho se da precisamente porque él no pagó. Entonces no entiendo esa incoherencia ahí, pero bueno. Néstor Salazar sabrá dar la explicación de ese tema. Hoy le hago la invitación a Néstor Salazar, que diga cuál fue el técnico que le pidió esa cantidad de dinero. De antemano se lo digo (a Néstor Salazar), que esa práctica acá no se puede hacer".

"La única persona que decide quién se queda en este equipo es Eduardo Pimentel. Sí, yo Jaime 'la Flecha' Gómez hoy o mañana traigo un jugador a este equipo, igual Pimentel va a hacer una práctica de fútbol para ver si ese jugador es a gusto de él, porque él es el dueño, porque él es el que decide", finalizó el asistente técnico de los 'ajedrezados'.

