“¿Qué partido viste? ¿Viste el partido, nené?": de Teófilo Gutiérrez, a periodista en Barranquilla

El delantero de los barranquilleros reaccionó así ante un interrogante de la prensa tras el triunfo 4-0 de Junior sobre Patriotas, en la fecha quince de la Liga Águila II 2018.

Téofilo Gutiérrez fue una de las figuras de Junior de Barranquilla, en la goleada 4-0 sobre Patriotas de Boyacá, en compromiso del torneo del fútbol profesional colombiano.

'Teo' participó en tres de las cuatro anotaciones de los 'tiburones' y poco a poco viene en alza en su nivel de juego.

Y al final, ante un interrogante sobre su actuación personal, Gutiérrez respondió con visible enojo.

“¿Qué partido viste? ¿Viste el partido, nené? Son tres asistencias. A mí me gusta que me critiquen, pero también que sean comprensivos con uno y con todos los compañeros. Entonces no viste ningún partido”, dijo el experimentado atacante en 'Toque Sports'.

“Siempre lo más importante es lo que viene, me da tranquilidad que el equipo ve peleando el primer puesto, ahora viene Nacional que es un clásico, hay que asumuirlo con carácter y jerarquía e ir allá a sacar tres puntos”, finalizó Teófilo Gutiérrez.

Junior es quinto de la tabla con 28 puntos y solamente separado por una unidad de Tolima, Once Caldas, Bucaramanga y Equidad, los cuatro primeros del torneo.