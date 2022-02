¿Qué pasa con Aldair Quintana, en Atlético Nacional? Experimentados arqueros colombianos responden

Aldair Quintana vive una complicada situación en Atlético Nacional. Las críticas por su bajo rendimiento, constantes errores y un audio que se filtró, donde se refería en malos términos hacia la hinchada del cuadro 'verdolaga', lo han puestro contra las cuerdas. Razón por la que los señalamientos no se han esperar.

Sin embargo, desde las toldas del equipo antioqueño siempre ha recibido respaldo, hasta el punto de que este domingo 27 de febrero fue titular en el duelo frente a Atlético Bucaramanga, por la novena jornada de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, pero su desempeño no fue óptimo y falló uno de los tantos del rival.

De hecho, en el entretiempo, para sorpresa de muchos, fue sustituido, dándole paso a Kevin Mier. Frente a dicha decisión, el entrenador Alejandro Restrepo se pronunció en rueda de prensa, siendo claro y contundente en su respuesta. "Sobre este tema es algo de camerino y lo dejaremos ahí cerrado", sentenció.

Así las cosas, este lunes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron a dos experimentados guardametas colombianos, quienes conocen la posición y, seguramente, vivieron momentos similares. Se trata del ex arqueros José María Pazo y Edigson 'Prono' Velásquez, dando sus conceptos.

"Siente una presión grande, la cual no soporta más y con eso confirma que no aguanta. Lo lamento porque es un elemento importante para el fútbol nuestro. Me uno a las personas que lo apoyan, buscando que se haga fuerte. Sabemos que ha tenido dificultades con las barras, pero ojalá los hinchas entiendan que es un ser humano que se puede equivocar y que esto es un juego. Espero que Aldair supere esta situación y lo rodeen bien", afirmó José María Pazo.

"Este momento que pasa Aldair es difícil y complicado, más desde que se filtró aquel audio. La presión ha sido mucha y es un muchacho joven que está adquieriendo experiencia. Venía bien, mejorando, subiendo nivel y eso lo llevó a la Selección Colombia. Sin embargo, después de aquel audio ha tenido que soportar esa presión y si no se está fuerte mentalmente, todos los factores juegan en contra. Es difícil, la cabeza no está al 100% metida en el juego y defender el arco de Atlético Nacional es una gran responsabilidad. Si no se tiene la madurez, es complicado", Edigson 'Prono' Velásquez.

¿Cuánto terminó el partido, entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga?

En el estadio Alfonso López, el cuadro 'verdolaga' perdió 3-1 contra los 'leopardos'. Los goles del local fueron obra de Bruno Téliz, Sherman Cárdenas y Juan Gabriel Marcelin. Para el conjunto antioqueño anotó Andrés 'Rifle' Andrade.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo domingo 6 de marzo, a las 8:15 de la noche, Atlético Nacional jugará el clásico 'paisa', contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Cabe resaltar que, previo a este duelo, se verá las caras con Olimpia, el jueves 3 de marzo, a las 7:30 de la noche, como local, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

