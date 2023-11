¿Qué pasó con José Chunga?: Alfredo Arias confesó lo que sucedió con el guardameta

Muchas fueron las preguntas luego de que el entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Alfredo Arias, decidiera sustituir apenas empezó el segundo tiempo a José Chunga, arquero titular del 'poderoso', por Yimy Gómez, quien terminó jugando los segundos 45 minutos en la derrota 1-0 del conjunto paisa que enfrentó a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, por la tercera fecha del Cuadrangular B de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II.

De hecho, el estratega uruguayo habló de lo sucedido con el arquero que también ha hecho parte, en alguna ocasión, de la Selección Colombia en la posterior rueda de prensa y aseguró que era algo que perfectamente, podía pasar, pues venía, desde hace algunos días, tocado. "José Luis Chunga, hace 2 días no jugaba. Para este partido puso todo de sí, hizo todo lo que podía hacer para estar en este partido y yo le agradezco la valentía y todo lo que puso para no faltar. Pero él no estaba en condiciones expresadas incluso por él hace dos días de jugar este partido", confesó el uruguayo.

"Llegamos al primer tiempo, apenas llegamos al vestuario, dijo que no podía seguir. No sé si vamos a contar con el próximo partido, es muy poco el tiempo para que se recupere, pero sé que tanto él, como los compañeros, todos quieren jugar ese partido. Es la revancha de lo que pasó acá, es un partido definitorio, fundamental y ya veremos", terminó por agregar el director técnico del DIM.

Finalmente, aclaró que se harán los exámenes correspondientes para determinar si podrán estar en el próximo partido por Liga 2023-II, también contra Millonarios. "Sinceramente, no puedo vaticinar si va a jugar o no, porque hay que hacer estudios. Hay que esperar a que pasen por lo menos 24 o 48 horas para determinar si es que José Chunga va a poder estar en el partido contra Millonarios", afirmó contundentemente el entrenador Alfredo Arias.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Independiente Medellín?

Millonarios vs Medellín, por el Cuadrangular B de la Liga 2023-II Foto: Millonarios

En lo que será la revancha de esta victoria de Millonarios 1-0, el DIM volverá a intentar llevarse los tres puntos contra el conjunto 'embajador' el próximo jueves 30 de noviembre en un partido que, atípicamente, se jugará en el estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí, ya que el Atanasio Girardot, donde normalmente oficia como local el 'poderoso', será el escenario de distintos conciertos que se llevarán a cabo en la capital de Antioquia.