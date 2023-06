¿Qué pasó realmente en las sustituciones de Atlético Nacional frente a Millonarios?

Una situación bastante particular y de confusión se presentó en los últimos 10 minutos de la final de vuelta entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín. Y el protagonista de esta desafortunada acción fue el plantel 'verdolaga' y todo quedó captado por las cámaras de la transmisión oficial. El motivo, las sustituciones por parte del verde de Antioquia, que se pararon un par de veces.

Y es que mientras se lleva a cabo el compromiso definitivo en el escenario bogotano por el título de la Liga I-2023 y el marcador iba 1-1 en el tablero, el conjunto dirigido por Paulo Autuori anunciaba que iba a realizar modificaciones, esto faltando 10 minutos para que finalizara la contienda. En la raya de los cambios aparecieron en escena Brahian Palacios y Jhon Solís y cuando el cuarto árbitro puso en su tablero los números que iban a abandonar la cancha, allí empezó toda la confusión.

Al parecer, Jéfferson Duque iba a salir del tapete verde de El Campín, pero en la transmisión del juego se vio cómo Doraln Pabon y Yerson Candelo fueron a dialogar con Autuori, finalmente los cambios se detuvieron. En la transmisión se habló de que se presentó una falla por parte del cuatro árbitro, José Ortiz, de Norte de Santander.

Acción de juego de la final entre Millonarios y Nacional. AFP

Luego de este diálogo el que abandonó la cancha al minuto 87 fue Nelson Deossa e ingresó Solís. Pero toda la polémica no paró allí, ya que después el 'verdolaga' pretendía hacer otras modificaciones y esta vez Jarlan Barrera y Jhon Duque fueron los que aparecieron en la raya. De nuevo, los futbolistas experimentados del verde fueron a hablar con su DT, las cámaras volvieron evidenciar el momento y se notó el total disgusto por parte del timonel brasileño.

En ese cambio se evidenciaba la salida de Sebastián Gómez, quien en la parte complementaria no tuvo la mejor de sus presentaciones.

Finalmente tanto como Jarlan Barrera como Jhon Duque entraron al césped de El Campín al minuto 90+4 y Carlos Betancur decretó el final.

Tras lo sucedido, Paulo Autuori se refirió en conferencia posterior al tema de la confusión y los cambios.

"Sobre la confusión en las variantes hay que preguntarle a otras personas, estaba muy claro lo que íbamos a hacer, ahí es otro cosa yo no puedo hablar, no fui yo el responsable. Seguramente que no fue por este tema", dijo el brasileño.

Y sobre lo mismo agregó: "Ese tema no tiene nada sucio y no me gusta hablar de eso porque cuando uno analiza tiene que ver la historia de uno, lo que sí hubo fue un error grave no se quién fue, mío no fue. La idea de quien iba a salir ya estaba anotada. Preguntar con el cuarto árbitro que ha pasado, conmigo no fue".