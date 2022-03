¿Qué va a pasar con el futuro de Andrés Felipe Román en Millonarios? Alberto Gamero dio pistas

Aunque la mira de todos en el interior del líder Millonarios se encuentra puesta en el partido de este viernes frente a Once Caldas, en la fecha once de la Liga I 2022 del fútbol colombiano; el técnico Alberto Gamero también se refirió a lo que pueda suceder con el futuro de Andrés Felipe Román, uno de los jugadores de importancia en el último tiempo en el club.

Y es que el lateral derecho no ha renovado su contrato con el equipo bogotano y aún no hay luz verde en ese aspecto, incluso Enrique Camacho, presidente del club, reveló en la asamblea de asociados que el futbolista "no quiere comprometerse en ningún sentido hasta no evaluar otras posibilidades".

"Sé que Román no ha firmado, le digo a los jugadores que hay que tener en cuenta dónde nacimos y quién nos dio la oportunidad. Eso se llama agradecimiento", dijo Gamero, en la rueda de prensa y en declaraciones reproducidas por 'Mundo Millos'.

Además, el entrenador samario complementó con relación a ese tema. "Siempre le he visto a Román la intención de seguir en Millonarios. Ojalá su empresario también lo entienda y se pueda solucionar porque es un buen jugador", agregó el samario.

