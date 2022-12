Quentin Danloux, jugador francés de Patriotas: “Es un momento difícil, estoy solo y sin mi familia”

El atacante, de 18 años, pasa la cuarentena en Tunja, pendiente de la situación que vive su familia en España, donde el coronavirus ya ha cobrado la vida de más de 7.000 personas.

Quentin Danloux fue la gran novedad en el pasado mercado de pases en Colombia, pues se convirtió en el primer jugador francés (nació en Burdeos) que llegó a nuestro fútbol en sus 72 años de historia.

Publicidad

Danloux es atacante, tiene 18 años, y llegó a Patriotas procedente del Novelda CF, de la tercera división de España, con la ilusión de debutar en el profesionalismo con el equipo boyacense.

Sin embargo, dos meses después de su arribo al país y mientras se adaptaba al balompié colombiano y a los 2.800 metros de altura de Tunja, se desató la pandemia del coronavirus en el mundo.

De la Dimayor para el presidente Iván Duque: clubes piden ayuda, ante la crisis del coronavirus

Los padres de Quentin viven en Alicante (España) y se encuentran en cuarentena, poniéndose a salvo de este virus, que hasta la fecha ha cobrado las vidas de 7.427 personas en ese país.

Publicidad

Por eso, aunque el joven jugador se concentra en su preparación física y sus objetivos, no deja de preocuparle la situación en el Viejo Continente y espera con ansias que todo esto se termine, para volver a abrazar a los suyos.

Danloux atendió este lunes a GolCaracol.com y contó cómo vive estos días de aislamiento, lejos de su familia, y sin poder ver a sus compañeros de equipo.

Publicidad

Sebastián Viera: "Acá me ven como un amigo, todo barranquillero tiene una foto conmigo"

¿Cómo ha llevado la cuarentena, en Tunja?

“Bueno, la verdad ha sido un poco duro estar solo, pero ya me he acostumbrado, y todos los días estoy trabajando para no perder la forma física”.

¿Cómo está su familia en España?

Publicidad

“Ellos están bien. Allá el tema es mas complicado porque no pueden salir de casa y solo están esperando a que el coronavirus desaparezca para poder venir a verme”.

¿Hasta el momento ninguno se ha contagiado?

Publicidad

“No, ninguno se ha contagiado y todos se están quedando en casa para no infectarse y que el coronavirus desaparezca ya”.

Jaguares suspendió el contrato a trece jugadores, tras no llegar a un acuerdo económico

¿Le preocupa la situación que se está viviendo allí?

“Pues un poco, la verdad, porque hay muchos contagiados y cada día que pasa aumenta. Espero que se tranquilice todo para poder ver a mi familia lo mas rápido posible”.

Publicidad

Usted dejó en enero a sus padres, en busca de una oportunidad en su carrera, y dos meses después se desató esta pandemia mundial, ¿cómo ha podido llevar esto?

“Para mí ha sido un poco difícil, porque después de pasar unos meses de adaptación al fútbol colombiano, a la altura y al césped natural, me sentía muchísimo mejor, pero nos llegó el virus y la cuarentena. Ahora es difícil porque me encuentro solo en mi apartamento, sin mi familia y sin poder ver a mis compañeros, pero estoy aguantando y estoy pasando el tiempo trabajando mucho en casa. Ojalá salgamos cuanto antes de esto, para regresar a lo que me gusta más, que es jugar al fútbol y seguir con mis objetivos”.

Publicidad

¿Se ha planteado regresar a España después de todo esto que está ocurriendo?

“Ni me lo pensé un segundo regresar a España porque tengo 3 años de contrato con Patriotas y quiero cumplir mi contrato. Sigo con mi idea de empezar a jugar y triunfar. Estoy muy motivado y pienso que llegaré”.