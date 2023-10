¿Quién es Jhon Jairo Bodmer, el nuevo técnico encargado de Atlético Nacional

Jhon Jairo Bodmer ha sido presentado como el nuevo técnico encargado de Atlético Nacional luego de que William Amaral haya sido despedido del cargo.

"Me encuentro supremamente bien de estar en esta institución, con esta oportunidad tan maravillosa. La expectativa es muy grande. Se lo que significa Nacional y estoy convencido de que vengo a hacer cosas muy grandes con la institución.", de esta manera se presentó.

Bodmer es un entrenador nacido en Bogotá, tiene 41 años y es bien recordado por haber ascendido a Tigres a la Primera División del Fútbol Colombiano en la temporada 2017.

"Soy entrenador desde el año 2010. Son casi 14 años en la labor como entrenador de fútbol profesional. Son muchas cosas, muchos aprendizajes. Tuve un ascenso a primera división en una campaña exitosa con Tigres. También, estuve en Jaguares y en Valledupar, en un convenio con Nacional.", describió el mismo Jhon Jairo su experiencia en el mundo del fútbol.

Igualmente, el ahora técnico 'verdolaga' también ha tenido experiencia internacional, ya que fue asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica. "He estado en una Selección nacional, he estado en dos Copas Oro, Ligas de Naciones de la Concacaf. Entonces, estoy muy contento por la oportunidad que Dios y el futbol me han brindado", comentó el bogotano

De igual manera, recalcó a los jugadores a los que ha tenido oportunidad de dirigir resaltando futbolistas de alto renombre como Keylor Navas y jóvenes promesas como Kevin Mier. "He dirigido mucho jugadores que han pasado por mis procesos. Kevin Mier, Jair Mena y Nelson Palacios fueron dirigidos por mi. En la selección tuve la oportunidad de trabajar con Keylor Navas, Joel Campbell, Francisco Calvo, entre otros".

Por otro lado, aseguró ser un entrenador capacitado para el cargo y demostró gran sentido de pertenencia hacia la institución paisa. "Soy un entrenador que me he preocupado por capacitarme. La experiencia es muy importante, tuve la oportunidad de conocer en 2021 a Nacional en profundidad. Uno entiende lo que significa Antioquia, esa pujanza el ser entradores, el ser ganadores, el ser echado 'pa' lante'".

También, tuvo tiempo para hablar de la idea de juego que le gusta y que es lo que intentará plantear con Nacional en esta nueva aventura en su vida. "Me identifico mucho con mi idea de juego. Me gustan los equipos propositivos, asociativos, que jueguen y, mas allá de que jueguen bien, sean productivos dentro del ser propositivos. Buscaré que sea un equipo intenso y vaya en búsqueda de resultados positivos con buen juego", aseguró el estratega.

Por último, hizo una invitación a la hinchada 'verdolaga'. "Llamo a los hinchas a que apoyen esta institución. Ustedes son parte de esto, son vitales, todos los que rodean a Nacional hacen parte de esta grandeza y la idea es que entre todos sigamos consiguiendo logros y nos permitan seguir siendo el equipo mas grande Colombia.", culminó de esta manera Jhon Jairo Bodmer.

📑COMUNICADO OFICIAL ATLÉTICO NACIONAL pic.twitter.com/z0pydR8eVq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 9, 2023

¿Cuándo debuta Jhon Bodmer con Atlético Nacional?

Bodmer tendrá que ponerse a pensar desde ya en el clásico paisa con Independiente Medellín el próximo sábado 14 de octubre en el Atanasio Girardot.