"Quizá a Daniel Ruiz no lo llamaron a selecciones Colombia Sub-15 y Sub-17 por su talla"

En la nómina de Millonarios se viene destacando Daniel Ruiz, quien ha sido llevado con manejo e inteligencia por parte del técnico Alberto Gamero y en la última presentación frente a Bucaramanga anotó dos goles en la victoria 3-4, además de una asistencia.

El bogotano fue terminado de formar en Fortaleza de la Primera B, en donde sumó minutos y experiencia, para finalmente recalar en el azul de Bogotá en este 2021.

Y si hay alguien que conoce el proceso que pasó Ruiz ese es Carlos Barato, presidente del popular 'Forta', quien habló de uno de los pupilos más aventajados que han hecho el 'curso' por el club. Habló con www.golcaracol.com.

¿Cómo ven ustedes en Fortaleza la trascendencia que tiene en la actualidad Daniel Ruiz en Millonarios?

"Para nosotros en Fortaleza no es ninguna sorpresa el rendimiento actual de Daniel Ruiz en Millonarios, desde cuando lo acercamos a nuestra institución, él siendo pre-juvenil y juvenil, lo colocamos siempre a jugar por debajo de la edad, porque conocíamos de sus condiciones de cuando le hacíamos seguimiento del club 'Dinhos', en las selecciones Bogotá, y lo trajimos con esa confianza, por eso no es sorpresa lo que el demuestra en este momento con Millonarios, siempre ha tenido esa calidad técnica, asistidor, goleador, un gran jugador de fútbol, por eso no nos impresiona".

Publicidad



En las redes sociales de Fortaleza se tildó a Daniel Ruiz como el nuevo 'James Rodríguez'...

"En nuestras redes sociales hacemos un trabajo muy diferente, el equipo de comunicaciones ha hecho publicaciones, o hacía cuando estaba con nosotros, comparando a Dani con grandes jugadores como James, Juan Fernando Quintero; pero pues en realidad Dani es Dani, es un jugador que tiene un gran futuro en el fútbol colombiano, y esperamos que se siga consolidando en un club tan grande como Millonarios y siga dándole tantas alegrías a la afición, como el gol que le hizo al Tolima en la final y esta gran participación que está teniendo en este torneo, el mayor de los éxitos para Dani".

¿Cuál es la posición en la que más puede rendir Ruiz, según el conocimiento que ustedes tienen del jugador?

"Ahora los sistemas tácticos han cambiado mucho, y el fútbol denominado moderno limita a un jugador, y está desapareciendo el volante creativo, el volante '10' que llamábamos tradicionalmente. Yo considero que Dani jugando por dentro es donde mejor rinde, aquí lo colocábamos en una función en la Sub-20 nuestra, en la Sub-17 y así jugaba en la Selección Bogotá. Sin embargo, jugando en un costado o de extremo con perfil cambiado para buscar el remate a portería, en una diagonal para asistir y hacer cambios de frente también lo hace de la mejor manera. En esas dos posiciones; libre, suelto, cogiendo el equipo o jugando por dentro, o por derecha a perfil cambiado el también lo hace muy bien".

Qué destaca usted futbolísticamente del bogotano y su parte personal

"Desde lo deportivo Dani es un jugador muy voluntarioso, disciplinado y con una gran técnica, eso es innegable. Con un pase muy preciso, un remate de media y larga distancia muy bueno, ha mejorado muchísimo en el tema físico, es un gran jugador de fútbol; tal vez si me preguntan desventaja yo podría decir su estatura, pero para su posición de juego no es algo a considerar. Desde lo humano tiene un gran acompañamiento de familia, su agente y su esposa lo han orientado de la mejor manera, también ha ido creciendo a través del tiempo en ese acompañamiento, mejoró mucho acá por medio de trabajo en equipo que hacíamos con el club".

Por qué Ruiz no figuró antes en selecciones Sub-15 o Sub-17 y solo hasta ahora lo tuvieron en cuenta para la juvenil

"El llamado o no de un jugador a la Selección Colombia pueden influir en muchos factores, el nivel competitivo de nuestra liga bogotana no es el más alto, ese puede ser una razón por la que no hubieran llamado un Dani Ruíz, pero estoy haciendo especulaciones. Otra razón puede ser también su baja estatura, si ahora mide 1.70 o 1.73 máximo, pues cuando tenía 15 o 17 años estaba en su estado de desarrollo y en evolución, era mucho más bajo y esa puede ser otra posibilidad".